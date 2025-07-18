İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü Meles ve Manda derelerinde temizlik çalışması yaptı.İZMİR (İGFA) - Koku oluşumunu önlemek ve temiz Körfez hedefiyle yürütülen çalışmalarda dere yataklarından tonlarca çamur çıkarıldı. İZSU'nun 2024 yılından itibaren 764 kilometre uzunluğundaki dere kesitinde yaptığı temizlik çalışmalarında çıkarılanların toplamı 236 bin tona ulaştı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, şehir merkezinden İzmir Körfezi’ne doğrudan ulaşan Meles ve Manda derelerinde yürüttüğü temizlik çalışmalarını tamamladı. Yıl boyunca yaşanan yağışlarla birlikte dere tabanlarında biriken teressubat (tortu) ve çamur gibi atıkların sıcak havaların etkisiyle çevresel kirlilik ve kötü kokuya yol açmaması için başlatılan temizlik ekipleri, 7 gün 24 saat yoğun tempoda çalışması ile kısa sürede bitirildi. Tonlarca teressubat ve çamur dere yataklarından çıkarıldı. Temizlik çalışmalarında sadece görüntü ve koku kirliliğinin önlemesi değil, aynı zamanda su akış rejiminin doğal haline dönmesi, olası taşkın risklerinin azaltılması ve ekosistemin korunması amaçladı. İzmir Körfezi’ne doğrudan ulaşan yüzey sularının kalitesini artırmaya yönelik bu çalışmalar, Gediz Nehri aracılığıyla taşınan kirliliğin etkilerini azaltmak açısından da stratejik önem taşıyor.

764 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA DERE TEMİZLİĞİ

İZSU Genel Müdürlüğü tarafından düzenli ve planlı bir şekilde süren dere temizlikleri kapsamında metropol ilçelerde 2024 yılından bugüne kadar toplam 764 kilometrelik dere yatağında temizlik çalışması gerçekleştirildi, 236 bin ton teressubat, çamur gibi malzeme çıkardı. İZSU yetkilileri, Körfez’le doğrudan bağlantılı su yollarının yıl boyunca periyodik olarak kontrol altında tutulduğunu, temizlik, bakım ve su kalitesi ölçümlerinin sürekli olarak güncellendiğini bildirdi.