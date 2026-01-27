İstanbul'da Maltepe Belediyesi'nde görevli Ali Erdoğan'ın yönetmenliğini üstlendiği '3+1 Zombili' komedi türündeki oyun izleyicilerden tam not aldı.

İSTANBUL (İGFA) - Çoğunluğu Maltepeli oyunculardan oluşan Tiyatro 12 ekibi tarafından sahnelenen oyun, apartman yaşamı, aile ilişkileri ve gündelik hayatın absürtlüklerini sürprizlerle harmanlayarak seyirciye eğlenceli bir seyir sunuyor.

İki yıldır sahnelerde olan ve her gösteriminde büyük bir ilgiyle karşılaşan oyun yine izleyenlerden tam not aldı. Maltepe Belediyesi Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde izleyicilerle buluşan ve Eray Yasin Işık'ın kaleme aldığı oyunun yönetmenliğini ise Maltepe Belediyesi'nde görevli Ali Erdoğan üstleniyor.

MALTEPELİ OYUNCULARIN PERFORMASINA BÜYÜK İLGİ

Çoğunluğu Maltepeli oyunculardan oluşan Tiyatro 12 ekibi tarafından sahnelenen oyun, mizah dolu anlatımı ve enerjik sahne performanslarıyla izleyicilerden büyük beğeni toplarken izleyenlere de kahkaha dolu anlar yaşattı. Komedi türündeki oyun; apartman yaşamı, aile ilişkileri ve gündelik hayatın absürtlüklerini sürprizlerle harmanlayarak seyirciye eğlenceli bir seyir sunuyor.

90 dakika süren ve izleyenler tarafından büyük ilgiyle karşılanan oyunu kaçıranlar ya da yeniden izlemek isteyenler, 8 Şubat'ta Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde sahnelenecek oyunu izleyebilecek.