Kocaeli'de İzmit Belediyesi, kent genelinde vatandaşların can ve mal güvenliği açısından risk oluşturan metruk yapılara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

KOCAELİ (İGFA) -İzmit Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde güvenliği tehdit eden ve tehlike oluşturan metruk yapılarla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, uzun süredir kullanılmayan ve çevre açısından risk oluşturan Erenler Mahallesi Turan Güneş Caddesi No: 143 adresinde bulunan metruk bina Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerince yıkıldı.

Uzun süredir kullanılmayan ve çevre açısından risk oluşturan yapının oluşturabileceği olası tehlikenin önüne geçilerek yıkım çalışması gerçekleştirildi. İzmit Belediyesinin kent genelindeki metruk yapılarla ilgili tespit, güvenlik ve yıkım çalışmaları önümüzdeki süreçte de devam edecek.