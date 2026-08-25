Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, kentin ulaşım altyapısını güçlendirecek Kuzey ve Güney Kuşak Yolları projelerinde çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti.

MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, kentin ulaşım altyapısını güçlendirecek Kuzey ve Güney Kuşak Yolları projelerinde çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti.

Başkan Er, 'Kuzey ve Güney Kuşak Yollarımızın birinci etaplarını kısa bir süre içerisinde tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Şimdi her iki yolumuzun ikinci etaplarında çalışmalarımızı sürdürüyoruz' dedi.

Güney Kuşak Yolu'nun Çamurlu bölgesinde devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, bölgede yürütülen çalışmalar hakkında ekiplerden bilgi aldı.

Güzergâhta özellikle yarma ve dolgu çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğini belirten Başkan Er, çalışmaların Akoğuz Kışlası bölgesine kadar ulaştığını ifade etti.

Kuzey ve Güney Kuşak Yollarının birinci etaplarının 6 ay gibi kısa bir süre içerisinde tamamlandığını hatırlatan Başkan Er, söz konusu yolların Malatya'nın ulaşım altyapısı açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Başkan Er, 'Kuzey ve Güney Kuşak Yollarımızın birinci etaplarını kısa bir süre içerisinde tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Şimdi her iki yolumuzun ikinci etaplarında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Güney Kuşak Yolu'nda özellikle Çamurlu bölgesinde yoğun bir çalışma var. Yarma ve dolgu çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmalarımız Akoğuz Kışlası bölgesine kadar ulaştı' diye konuştu.

'2027'DE TAMAMLAMAYI HEDEFLİYORUZ'

Güney Kuşak Yolu'nun ikinci etabındaki çalışmaların planlanan program doğrultusunda ilerlediğini belirten Başkan Er, güzergâhın 2027 yılı içerisinde tamamlanarak vatandaşların kullanımına sunulmasının hedeflendiğini söyledi.

Başkan Er, Kuzey Kuşak Yolu'nun ikinci etabı için de aynı hedefin geçerli olduğunu ifade ederek, her iki projede de çalışmaların belirlenen takvim doğrultusunda sürdürüldüğünü dile getirdi.

Başkan Er, Malatya'nın ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla kent genelinde çalışmaların devam edeceğini belirterek, tamamlanan ve devam eden projelerle şehrin ulaşım ağının daha modern ve işlevsel hale getirileceğini kaydetti.

Kuşak yollarının tamamlanmasıyla birlikte Malatya'nın şehir içi ulaşımının rahatlatılması, alternatif ulaşım güzergâhlarının artırılması ve özellikle kent genelindeki trafik yoğunluğunun azaltılması hedefleniyor.