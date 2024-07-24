İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Akmeşe Atatürk Mahallesinde başlattığı parke yol çalışmasıyla bölgenin yaya ve araç ulaşımını kolaylaştıracakoKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi kentin dört bir yanında çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de bu çalışmalar kapsamında son olarak Akmeşe Atatürk Mahallesi 5147 numaralı sokakta parke çalışması başlattı.

DEVAM EDECEK

250 metre uzunluğunda 6 metre genişliğindeki yolda parke döşeme işi kısa süre içerisinde tamamlanacak. Ekipler ayrıca bölgedeki üç ara sokağı daha parke konforuna kavuşturacak. Bölge halkı gerçekleştirilen çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Hürriyet ve ekibine teşekkürlerini iletti.