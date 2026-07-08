Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent yaşamına değer katacak yeni projelerine bir yenisini daha ekliyor. İzmit Gündoğdu Mahallesi'nde hayata geçirilecek 650 kişilik modern kültür merkezi, sadece bir yapı olmanın ötesinde bölgenin sosyal ve kültürel hayatına canlılık kazandıracak önemli bir buluşma noktası olacak.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kente kazandırdığı kültür yapılarıyla önemli bir ihtiyacı karşılamaya devam ediyor. Bu kapsamda İzmit Gündoğdu Mahallesi'nde inşa edilecek yeni kültür merkezi için ihale süreci tamamlandı. Toplam 2 bin metrekare kapalı alana sahip olacak ve 650 kişi kapasitesiyle hizmet verecek proje, yer tesliminin ardından 9 ay içinde tamamlanacak.

'İzmit İlçesi Gündoğdu Mahallesi Kültür Merkezi Yapım İşi' ihalesi Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden gerçekleştirildi. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhale İşleri Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen ihaleye 10 firma katılım sağladı. Projenin yaklaşık maliyeti ise 160 milyon 849 bin 868 TL olarak açıklandı.

650 KİŞİLİK MODERN MERKEZ

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Üstyapı Şube Müdürlüğü tarafından hayata geçirilecek kültür merkezi, bodrum ve zemin kattan oluşacak. Zemin katta 650 kişilik düğün salonu, mutfak, idari ofisler, muhtarlık ofisi, gelin odası ve çocuk oyun alanı yer alacak. Bodrum katta ise sığınak ile mekanik, elektrik ve tesisat birimleri bulunacak. Toplam 2 bin metrekare kapalı alana sahip olacak bu modern tesisin; Malta, Gündoğdu ve Ayazma mahallelerinin kültürel ve sosyal ihtiyaçlarına önemli ölçüde cevap vermesi hedefleniyor.