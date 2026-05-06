İstanbul Maltepe Belediyesi, bahar kültür sanat gezileri kapsamında düzenlediği Miniatürk ve Dijital Deneyim Müzesi ziyaretleriyle vatandaşları hem tarihle hem de teknolojiyle buluşturdu.

İSTANBUL(İGFA) - İstanbul Maltepe Belediyesi'nin kültür sanat gezileri devam ediyor. Maltepeli vatandaşlar, İstanbul'un önemli kültür duraklarından Miniatürk ve Dijital Deneyim Müzesi'ni ziyaret etti.

Gezi programının ilk durağı olan Miniatürk, Anadolu ve Balkan coğrafyasından seçilen önemli eserlerin minyatür modellerini bir araya getirerek ziyaretçilere adeta açık hava müzesi deneyimi sundu.

Programın ikinci durağı olan Dijital Deneyim Müzesi ise teknolojiyi sanatla buluşturan yapısıyla dikkat çekti. Ziyaretçiler, interaktif sergiler ve dijital düzenlemeler aracılığıyla farklı bir müze deneyimi yaşadı.

Özellikle genç katılımcıların ilgisini çeken bu alan, çağdaş sanatı teknolojik açıdan keşfetme fırsatı sundu. Kültür- sanat gezilerinin önümüzdeki süreçte de farklı rota ve içeriklerle devam edeceği belirtildi.