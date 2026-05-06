Bursa'nın Mudanya ilçesinde Kaymakamlık öncülüğünde düzenlenen toplantıda, sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik çalışmalar ve çözüm adımları masaya yatırıldı.

BURSA (İGFA) - Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi başkanlığında, sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik yürütülen çalışmaların değerlendirildiği kapsamlı toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıya Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, İlçe Emniyet Müdürü Serdar Makineci, Jandarma Komutanı Yarbay Ercan Yavuz, Tarım ve Orman Müdürü Ergün Karadağ, Milli Eğitim Müdürü Suat Topal, Belediye Başkan Yardımcısı Volkan Keçici, Veteriner İşleri Müdürü Şükriye Çelikkollu ve Mudanya Orman İşletme Şefi Leyla Koca katıldı.

Mudanya genelindeki sahipsiz hayvanların tespiti, toplanması, sağlık kontrollerinin yapılması ve bakımevlerine sevk edilmesi süreçleri ayrıntılı şekilde ele alındığı toplantıda mevcut çalışmaların durumu değerlendirilirken, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri üzerinde duruldu. Ayrıca hizmetlerin daha etkin ve hızlı yürütülmesi amacıyla kurumlar arası iş birliğinin artırılması, bilgi paylaşımının güçlendirilmesi ve saha çalışmalarının planlı şekilde yürütülmesi konuları gündeme geldi.

Vatandaş taleplerine daha hızlı geri dönüş sağlanmasına yönelik adımların da değerlendirildiği toplantıda Kaymakam Ayhan Terzi, hem vatandaşların huzur ve güvenliğinin, hem de sahipsiz hayvanların sağlıklı koşullarda yaşamalarının öncelikli sorumluluk olduğunu vurgulayarak, Mudanya'da dengeli ve kararlı bir yaklaşımın sürdürüleceğini belirtti.