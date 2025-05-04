Kocaeli İzmit Belediyesi tarafından düzenlenecek olan 2. Uluslararası Kapanca Sokak Festivali için bölge sakinleri ile bir araya gelinip fikir alışverişinde bulunuldu.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi tarafından bu yıl 2’ncisi düzenlenecek olan ve Uluslararası Kapanca Sokak Festivali için hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor. 15-19 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek festival öncesinde, Kapanca Sokak Sakinleri ve mahalle muhtarları ile bir araya gelindi. Festival adına fikir alışverişi yapıldı.

GENİŞ KATILIM

Programa İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Erdem Arcan, Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü Ufuk Aktürk, Veliahmet Mahalle Muhtarı Bülent Tuncel, Orhan Mahalle Muhtarı Ümit Aktürk, Hacıhızır Mahalle Muhtarı Lütfü Bodur, Turgut Mahalle Muhtarı Mehmet Kurt, Kozluk Mahalle Muhtarı Mehmet Kamil Atıl, Hacıhasan Mahalle Muhtarı Ömer Uzun, Akçakoca Mahalle Muhtarı Mehmet Şahin ve bölge sakinleri katıldı.

“EV SAHİPLERİ SİZLERSİNİZ”

Programda konuşan İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Erdem Arcan, “Geçen sene yaptığımız Kapanca Sokak Festivalinin ev sahipliğini yaptınız. Bu sene de 2. Kapanca Sokak Festivalini hayata geçireceğiz. Yine ev sahipleri muhtarlarımız ve sizlersiniz. Bu festivalde sizlerin duygu ve düşünceleri çok önemli. Yurtdışından da misafirlerimiz olacak.

“FATMA BAŞKAN KÜLTÜREL MİRASI ÖNEMSİYOR”

Geçen seneki gibi coşkulu bir festivali hep birlikte organize edeceğiz. İzmit Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet, buradaki kültürel mirası çok önemsiyor. Kocaeli’nin ilk ve tek sokak festivali de buradan başlamış oluyor. Kapanca Sokak Festivali, Kocaeli’nin en renkli festivali olacak. Çok güzel dört günü hep birlikte yaşayacağız” dedi.

HATIRA FOTĞRAFI ÇEKİLDİLER

Akçakoca Mahalle Muhtarı Mehmet Şahin ise, “Geçen sene çok güzel bir festival gerçekleştirdik. Bu sene ise inşallah çok daha güzelini gerçekleştireceğiz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Program hatıra fotoğrafı ile son buldu.