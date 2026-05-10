Granfondo Bursa 2026, bisiklet tutkunlarını buluşturdu. 'Parkurda Daha Fazla Kadın Yarışmacı Görmek İstiyoruz' mottosuyla düzenlenen organizasyonda sporcular, dereceye girmek için ter döktü.

BURSA (İGFA) - ​Bursa Valiliği himayesinde Nilüfer ve Mudanya Belediyeleri'nin destekleriyle düzenlenen Granfondo Bursa 2026, uluslararası düzeyde yaklaşık 800 bisiklet tutkununun katıldığı renkli yarışlara sahne oldu.

'Parkurda Daha Fazla Kadın Yarışmacı Görmek İstiyoruz' mottosuyla başlayan yarışlarda sporcular, 84 ve 56 kilometrelik iki ayrı kategoride mücadele etti. Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı'ndan başlayan yarış, Bursa'nın doğal ve tarihi rotalarını kapsayan zorlu bir güzergahın ardından yine başlangıç noktasında sona erdi.

Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen yarışlarda herhangi bir aksaklık yaşanmadı.

Mücadelelerin tamamlanmasının ardından Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı'nda kurulan platformda ödül töreni düzenlendi. Farklı yaş kategorilerinde dereceye giren kadın ve erkek sporcular, başarılarını madalya ve kupalarla taçlandırdı.

​Başarılı sporculara ödüllerini Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Emre Karagöz, Mudanya Belediye Başkan Yardımcısı Baran Güneş, Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Metin Cengiz, Türkiye Bisiklet Federasyonu Bursa İl Temsilcisi Erdal Sevim ve Granfondo Türkiye Kadın Organizatörü Esra Yıldırım ile diğer protokol üyeleri takdim etti.