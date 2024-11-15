Bunlar da ilginizi çekebilir

Üretim sürecine göre ilerleyen günlerde mantar dağıtımının devam edeceği duyuruldu.

Kırsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren mantar üretim tesisinde üretilen ve protein bakımından zengin istiridye mantarı vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

Tarım ÜFE yıllık ve aylık arttı

Tarım ÜFE yıllık ve aylık arttı

Aynı gün Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de vatandaşlara fıstık çamı dağıttı.

Bu kapsamda mantar üretim tesisinde istiridye mantarı yetiştiren Kırsal Hizmetler Müdürlüğü vatandaşlara istiridye mantarı dağıttı.

Kocaeli'de İzmit Belediyesi ürettiği istiridye mantarları ve fıstık çamını vatandaşlara ücretsiz olarak dağıttı KOCAELİ (İGFA) - Hasat ettiği ürünleri halkla paylaşmayı sürdüren İzmit Belediyesi vatandaşlara istiridye mantarı ve fıstık çamı dağıttı.