Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, dipten dirilişi hızlandırmak için Körfez'e yapay resifler ve binlerce balık bıraktı.

KOCAELİ (İGFA) -Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çamurdan arındırdığı ve dipten dirilişi başlattığı İzmit Körfezi'ne, 100 yapay resif ile 6 bin adet çipura, levrek, kalkan ve mersin balığı daha bıraktı. Başkan Büyükakın, Körfez'i geleceğe taşımak için 'Kirletme, temizle ve yeniden hayat ver' felsefesini benimsediklerinin altını çizdi. Büyükakın, biyo çeşitlilik açısından çok önemli ve türü tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan değerli Mersin Balığı'nı da ilk kez İzmit Körfezi'ne bıraktıklarını açıkladı.

DİPTEN DİRİLİŞ HIZ KAZANDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi'ni yeniden canlandırmak için yoğun bir mücadele yürütüyor. Dip çamuru temizliği ile Körfez'e adeta nefes aldıran ve dipten dirilişi başlatan Büyükşehir, balık popülasyonunu artırmak, sürdürülebilir balıkçılığı desteklemek ve deniz canlıları için yeni yaşam alanları oluşturmak amacıyla da yapay resifler oluşturuyor ve dönem dönem balıklar salıyor. 2024 yılında Gebze Eskihisar Sahili'ne 100, 2025 yılında ise Gölcük Ulaşlı Sahili'ne 100 adet yapay resifin bırakıldığı İzmit Körfezi'ne, 2017 yılından bu yana uygulanan Balıklandırma Projesi ile de toplam 54 bin adet yavru balık kazandırıldı. Bugün de Darıca bölgesinde 100 adet yapay resif denize indirildi, toplam 6 bin adet çipura, levrek, kalkan ve mersin balığı bırakıldı.

DARICA'DA TÖREN DÜZENLENDİ

'İzmit Körfezi Balıklandırma Projesi' kapsamında düzenlenen Yapay Resif Bırakma ve Balıklandırma Töreni, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın katılımı ile Darıca Sahili'nde gerçekleştirildi. Töreni Başkan Büyükakın'ın yanı sıra Darıca Kaymakamı Yaşar Dönmez, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Soba, Büyükşehir Belediyesi Gebze Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan, AK Parti Darıca İlçe Başkanı Köksal Şakar, Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ulvi Özerdem, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler de takip etti.

'İZMİT KÖRFEZİ'Nİ GELECEĞE TAŞIYORUZ'

Programda konuşan Başkan Büyükakın sözlerine, sadece Kocaeli değil Türkiye adına ilham verici bir işe imza attıklarını belirterek başladı. Bir taraftan denize balık bırakırken diğer yandan temizlediklerini vurgulayan Başkan Büyükakın, 'İzmit Körfezi'ni geleceğe taşımak için kirletmiyoruz, temizliyoruz ve yeniden hayat veriyoruz. Bunlar sevgili gençlerimizin hayatı için, gelecekte onların daha kaliteli bir yaşam sürmesi için yapılması gereken çalışmalar. Bunlar gençlerimize dair bir sorumluluğumuz' dedi. Yürüttükleri çevre çalışmalarına değinen Başkan Büyükakın şunları söyledi:

'EN CİDDİ İŞ KİRLETMEMEK'

'Dünya şu ana kaydedilmiş en sıcak 11. yaz mevsimini yaşıyor. Yani küresel ısınma tehdidi devam ediyor. Böyle giderse bu sorun insanların sonu olacak. Maalesef gerçek bu. Şair 'durun kalabalıklar bu cadde çıkma sokak' diyor ya, işte bu gidişat hiç iyi değil. Herkesin tedbir alması lazım. Bu nedenle biz Kocaeli'de kirletmiyoruz, temizliyoruz ve yeniden hayat veriyoruz. Sahil boyunca 23 tane arıtma tesisimiz faaliyet gösteriyor. Kocaeli'de bir damla su bile arıtılmadan denize bırakılmıyor. Her sene 130 bin ton çamurun denize gitmesini engelliyoruz. Derelerin ağızlarına bariyerler koyuyoruz. Sıfır atıkla ilgili tedbirleri alıyoruz. Yani kirletmeme işini ciddiyetle yürütüyoruz. '

'DİPTEN DİRİLİŞ BAŞLADI'

'İkinci olarak deniz süpürgeleri ile denizi temizliyoruz. Körfez'in en ucunda dip çamurunu temizliyoruz. Bazı yerlerde 1, bazı yerlerde 3,5 metreye varan çamur var. Toplamda 3,8 milyon metreküp çamuru çıkaracağız. Bu sayede İzmit Körfezi'ndeki dipten dirilişi başlattık. Pinalar, deniz çayırları yeniden görülmeye başladı. Üçüncü olarak yeniden hayat vermeye çalışıyoruz. Geçtiğimiz günlerde Başiskele Kirazdere'ye 50 bin adet kırmızı benekli yavru alabalık bıraktık. Toplam alabalık sayısı 66 bin adede yükseldi. Denize de 54 bin adet levrek çipura ve kalkan bıraktık. Bugün 6 bin tane daha bırakıyoruz. Ve bir yenilik olarak levrek, çipura ve kalkana ilaveten Mersin balığını yani türü tükenmekte olan bir balığı da denize bıraktık. Denizdeki biyoçeşitliliği korumak bizim boynumuzun borcu.'

'ŞOV YAPMADAN ÇALIŞMAYA DEVAM'

'Bunları şov amacıyla yapmıyoruz. Sadece çalışıyoruz. Ve çalışmaya devam edeceğiz. Pozitif gündemle uğraşıyoruz. Yolunuzda yürüyoruz. Arı gibi çalışmaya devam edeceğiz. Sadece çalışacak sadece hizmet edeceğiz ve inşallah Körfez'in yeniden hayat bulmasını sağlayacağız, çocuklarımıza çok daha güzel ve tertemiz bir şekilde bırakacağız.'

9 YILDA 60 BİN BALIK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülen İzmit Körfezi Balıklandırma Projesi kapsamında, Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü koordinasyonunda yetiştirilen levrek, kalkan ve çipura yavruları markalanarak 2017 yılından itibaren İzmit Körfezi'nin farklı bölgelerinde düzenlenen törenlerle denize bırakıldı. Değirmendere-Gölcük (2017-2022), Ereğli-Karamürsel (2018-2022), Darıca (2020), Körfez-Hereke (2021), Dilovası-Tavşancıl (2023), Eskihisar-Gebze (2024) ve Ulaşlı-Gölcük (2025) bölgelerinde gerçekleştirilen çalışmalarla toplam 54 bin adet yavru balık denize kazandırıldı. Bugünkü törenle birlikte balık sayısı 60 bine yükseldi.

RESİF SAYISI 300'E YÜKSELDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Valiliği Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Kocaeli Üniversitesi iş birliğiyle yürütülen Yapay Resif Projesi de deniz canlılarının yaşam alanlarını artırmayı amaçlıyor. Bu kapsamda 2024 yılında Gebze Eskihisar Sahili'ne 100 adet, 2025 yılında ise Gölcük Ulaşlı Sahili'ne 100 adet yapay resif bırakıldı. Darıca'daki törenle denize bırakılan yapay resif sayısı 300'e ulaştı. Öte yandan söz konusu bölgelerde Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi ile birlikte yürütülen bilimsel izleme çalışmaları da devam ediyor.