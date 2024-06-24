Kentimizi başarı ile temsil eden İzmit Belediyespor Güreş Takımı, 16. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşlerinde madalya başarısı elde ettiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyespor Güreş Takımı yarışmalardan madalya ile dönmeye devam ediyor. 16. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşlerinde İzmit Belediyespor sporcusu Barış Kemal Yiğit, deste küçük boyunda 165 güreşçinin içinden birinci olmayı başardı. Küçük orta büyük boy kategorisinde ise Oğuzhan Ünal 90 güreşçinin içinden ikinci olarak büyük başarı elde etti.

HEDEF TARİHİ KIRKPINAR YARIŞLARI

İzmit Belediyespor Güreş Takımı, 15 güreşçisiyle katıldığı organizasyonlarda elde ettiği başarılarla dikkatleri üzerine çekti. Kentimizi temsil eden sporcularımızın bundan sonraki hedefi Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde büyük başarı elde edebilmek. Sporcular ve teknik heyet, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kulüp Başkanı Yusuf Erenkaya ve Spor İşleri Müdürü Mithat Ağa’ya kendilerine verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ettiler.