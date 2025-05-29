İzmit Belediyesi, kırsal mahallelerin sorunlarını dinlemek ve çözüm üretmek amacıyla Çağırgan Mahallesi’nde muhtarlar ile bir araya geldiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi, kırsal mahallelerin sorunlarını yerinde tespit etmek ve çözüm üretmek amacıyla düzenlediği istişare toplantılarına devam ediyor. Bu kapsamda belediye yetkilileri, Çağırgan Mahallesi’nde muhtarlarla bir araya geldi.

TALEPLER NOT ALINDI

Programa, İzmit Belediye Başkanvekili Özcan Özer, Başkan Yardımcıları Vildan Bacıoğlu Taşkan ve Neslihan Çakır, İnanç Masası Sorumlusu İsmet Kanık, Köy Hizmet Masası Sorumluları Turgay Oruç, İsmail Akdeniz ve Ali Filiz ile birim müdürleri katıldı. Toplantıda, muhtarlar mahallelerindeki talepleri dile getirerek çözüm önerilerini paylaştı. İzmit Belediyesi yetkilileri ise talepleri tek tek not alarak, çözüm sürecini hızlandırmak adına gerekli adımların atılacağını belirtti.

“FATMA BAŞKANIMIZIN SELAMINI GETİRDİM”

İzmit Belediye Başkanvekili Özcan Özer yaptığı konuşmada, “Çağırgan Mahalle Muhtarımız Orhan Çakır’a ev sahipliği için teşekkür ediyorum. Muhtarlarımıza da taşın üstüne taş koymaya çalıştıkları için teşekkür ediyorum. Fatma Başkanımızın sizlere selamını getirdim” dedi. Program toplu fotoğraf çekimi ile tamamlandı.