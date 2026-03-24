İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, DİSK Ege Bölge Temsilciliğine atanan Deniz Şahin Gümüştekin'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Şube başkanlarının da katıldığı ziyarette, birlik ve dayanışma mesajları verildi.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Ege Bölge Temsilciliğine atanan Deniz Şahin Gümüştekin'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Başkan Tugay'a İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zeki Yıldırım eşlik etti. Ziyarette, İzmir'in sorunlarını el birliğiyle çözmenin başarılı sonuçlar doğuracağı ifade edildi.

'KİMSEYİ AYIRMAMALIYIZ'

Başkan Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin binlerce işçisinin örgütlü bulunduğu DİSK ile diyaloğun sağlıklı olması gerektiğini vurgulayarak, 'İzmir'in her köşesine hizmet götürmeye çalışıyorum. Türkiye'de yaşananlar ortada. Bu hikayenin değişmesi lazım. Bu hikaye İzmir'den değişebilir' diye konuştu.

İzmir'in birçok farklı kültürü bir arada yaşattığını, barış ve hoşgörü kenti olduğunu dile getiren Tugay, şunları söyledi: 'Yapmamız gereken şey; belediye adına göstereceğimiz duruşta, siyasi olarak kullanacağımız söylemlerde her zaman adil, eşitlikçi olmak. Kimseyi ayırmamalıyız. İzmir'de yapacağımız çalışmalarda bana destek olmanızı rica ediyorum. Bir takım olarak aynı anlayışla mücadele etmeliyiz. Kendi içimizdeki ahengi bu şekilde kurmalıyız.'

'BİRLİKTE YOL YÜRÜYELİM'

DİSK Ege Bölge Temsilcisi Deniz Şahin Gümüştekin de Başkan Tugay'ın ziyaretinden dolayı mutluluk duyduklarını belirtti. Omuz omuza mücadele etmenin önemine dikkat çeken Gümüştekin, 'Bundan sonraki süreçte iletişim kanallarını açık tutalım. Birlikte yol yürüyelim' dedi.