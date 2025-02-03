İzmit Belediye Tiyatrosu ve Gülümse Çocuk Tiyatrosu, Geyve Belediyesinin sömestr etkinlikleri kapsamında sahne alarak hem çocuklara hem de yetişkinlere keyif dolu anlar yaşattıKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Tiyatrosu ve Gülümse Çocuk Tiyatrosu Geyve’de coşkuyla karşılandı.

Geyve Belediyesi, sömestr tatili etkinlikleri kapsamında çocuklar ve aileler için keyifli bir program düzenledi.

Etkinliklere İzmit Belediye Tiyatrosu ve bünyesindeki Gülümse Çocuk Tiyatrosu da davet edilerek festivale renk kattı. Festivalde "Hazine Adası" ve "Hediye Canavarı" adlı kukla oyunları sahnelendi. Minik izleyicilerin neşesi görülmeye değerken, oyunlar yalnızca çocukların değil yetişkinlerin de beğenisini kazandı.