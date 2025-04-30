İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin organize ettiği ve gençlere yönelik kapasite güçlendirici programlardan olan Duygusal Okuryazarlık Atölyesi’nin iki oturumu tamamlandı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Cemil Tugay’ın "genç dostu kent" oluşturma hedefi doğrultusunda gençlere yönelik kapasite güçlendirici programlar düzenlemeyi sürdürüyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Gençlik Çalışmaları Şube Müdürlüğü’nün bu kapsamda uyguladığı Duygusal Okuryazarlık Atölyesi’nin iki oturumu tamamlandı.

Genç İzmir'e kayıtlı 18-30 yaş arası gençlerin, ücretsiz olarak dâhil olduğu atölye programında katılımcıların duygusal farkındalıklarını artırarak hem kendileriyle, hem de çevrelerindeki insanlarla daha sağlıklı ilişkiler kurmalarına yardımcı olmak hedeflendi.

Atölye boyunca gençlerin duygularını daha iyi tanıması, anlaması ve etkili şekilde yönetmesi için interaktif çalışmalar yapıldı. Genç İzmir'in, gençlere yönelik birçok kurs, atölye ve etkinlik programı var. Bilgi sahibi olmak için "@izbbgencizmir" kullanıcı adlı instagram hesabı takip edilebiliyor veya https://www.gencizmir.com/ web adresi ziyaret edilebiliyor.