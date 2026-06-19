İzmir Kültürpark'taki eski lunapark alanı, yaklaşık 16 bin kişilik kapasiteye sahip yeşil bir etkinlik alanına dönüştürüldü. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Zeytin Sahne, 20 Haziran'da Yoga Festivali ve 22 Haziran'daki İzmir Oda Orkestrası konseriyle İzmirlileri ağırlamaya hazırlanıyor.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kültürpark'taki eski lunapark alanını yeşil bir yaşam ve etkinlik merkezine dönüştürerek kente yeni bir buluşma noktası kazandırdı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın daha yeşil, yaşanabilir ve dirençli bir İzmir hedefi doğrultusunda hayata geçirilen Zeytin Sahne için hazırlıklar tamamlandı.

Beton zeminin yerini alan 4 bin 300 metrekarelik çim alanda kurulan ve yaklaşık 16 bin kişiyi ağırlayabilecek kapasiteye sahip Zeytin Sahne; spor istasyonu, İzmirli Kahve ve açık hava etkinlikleriyle Kültürpark'ın yeni cazibe merkezi olarak İzmirlileri karşılamaya hazırlanıyor.

'İZMİRLİLERİN NEFES ALACAĞI YENİ BİR BULUŞMA NOKTASI'

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Grand Plaza Turizm AŞ İşletmeler Müdürlüğü'nde görev yapan Pınar Salman, çalışmalar ve etkinlik takvimi hakkında bilgi verdi.

Alanın kent merkezinde İzmirlilerin nefes alabileceği yeni bir yaşam alanı olarak tasarlandığını belirten Salman, '20 Haziran'da Yoga Festivali düzenlenecek.

Katılımcılar saat 18.30'dan itibaren etkinliklere dahil olabilecek, akşam saatlerinde ise konser gerçekleştirilecek. 22 Haziran'da da İzmir Oda Orkestrası, film müziklerinden oluşan repertuvarıyla sahne alacak. Vatandaşlarımızın hem sosyalleşebileceği hem de yeşil bir ortamda vakit geçirebileceği yeni bir alan oluşturuldu' dedi.

Zeytin Sahne'nin adını İzmir'in simgelerinden olan zeytin ağaçlarından aldığını ifade eden Salman, 'Gündüz saatlerinde fark edilmeyen tasarım, ışıklandırmanın devreye girmesiyle birlikte devasa bir zeytin ağacına dönüşüyor. Böylece alan, akşam saatlerinde de etkileyici bir görünüme kavuşuyor' diye konuştu.

'TÜM İZMİRLİLERE AÇIK BİR YAŞAM ALANI'

Alanın kullanımına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Salman, Zeytin Sahne'nin her yaştan İzmirlinin faydalanabileceği bir yaşam alanı olarak tasarlandığını belirterek, 'Burası tüm yurttaşlarımıza açık bir alan. Her yaş grubundan insanın, sporseverlerin ve kentin içinde kısa bir mola vermek isteyen herkesin gelebileceği bir ortam oluşturuldu.

Yaklaşık 16 bin kişilik kapasiteye sahip bu alan, İzmirlilerin sosyal yaşamına yeni bir soluk getirecek' dedi. Başkan Dr. Cemil Tugay'ın kenti daha yaşanabilir hale getirme vizyonuna dikkat çeken Salman, 'Kültürpark'ta yürütülen dönüşüm çalışmalarının somut sonuçlarını görmeye başladık. Göl Gazinosu ve Mogambo hizmet vermeyi sürdürüyor. Bu alanda ise İzmirli Kahve, spor istasyonu ve etkinlikler sırasında hizmet verecek yeme-içme noktaları yer alıyor. Böylece vatandaşlarımızın günün farklı saatlerinde vakit geçirebileceği çok yönlü bir yaşam alanı oluşturulmuş oldu' diye konuştu.