İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı öncesi camilerde temizlik çalışmalarına hız verdi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan Ramazan ayı nedeniyle camilerde yürüttüğü temizlik çalışmalarını hızlandırdı.

İZBETON ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında yıl boyunca kent genelinde görevli 3 ayrı ekip tüm ilçelerde düzenli olarak cami, cemevi, kilise, sinagog ve mescitlerin temizliklerini yapıyor. Ekipler 2024 yılından itibaren 30 ilçede toplam 664 ibadethanenin temizliğini tamamladı.

Çalışmalar kapsamında ekipler, öncelikle camilerin halılarını tamamen süpürerek yıkama işlemini tamamlıyor. Tarihi camilerin ahşap aksamlarını özel deterjanlarla silen ekipler, minberden mihraba, camlardan duvarlara kadar köşe bucak temizlik yapıyor. Camilerdeki avizeler dezenfektanlarla yıkanıp siliniyor, klima, vantilatör gibi havalandırma sistemleri mikroplardan arındırılıyor.

Kent genelinde camilerin, cemevlerinin ve ibadethanelerin temizliğini yaptıklarını dile getiren İZBETON İbadethane Temizlik Ekibi Sorumlusu Özkan Çiçek, “Ramazan ayı itibariyle camilerimizdeki temizlik çalışmalarımızı daha da artırdık. Camilerin camlarını, çerçevelerini, avizelerini, klima ve pervaneleri temizliyoruz. Halıları yıkıyoruz. Camideki her yeri A’dan Z’ye temizliyoruz. Vatandaşlarımızın sağlıklı bir şekilde ibadetini yapabilmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.