Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı , 'Geleceğin Meslekleri Bilim Kafe' etkinlikleriyle YKS sonrasında tercih sürecindeki gençler, akademisyenler ve sektör temsilcileriyle buluşarak meslekleri yakından tanıyor, kariyer planlamalarına rehberlik edecek bilgiler ediniyor.

KOCAELİ (İGFA) - YKS maratonunu geride bırakan gençlerin doğru meslek seçimi yaparak geleceğe daha bilinçli adımlarla ilerlemesini hedefleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 'Geleceğin Meslekleri Bilim Kafe' etkinliklerini başlattı. Akademi Liseler bünyesinde düzenlenen programlarla öğrenciler; akademisyenler, sektör temsilcileri ve mezun mentörlerle bir araya gelerek meslekleri yakından tanıma fırsatı buluyor.

YOL GÖSTEREN BULUŞMALAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından YKS grubuna yönelik hazırlanan etkinlik serisi, tercih aşamasındaki öğrencilerin kariyer yolculuklarına rehberlik etmeyi amaçlıyor. Program kapsamında gençler, hedefledikleri sektörlerin yereldeki öncü isimleriyle buluşarak mesleklerin çalışma alanları, kariyer fırsatları ve geleceğin ihtiyaç duyduğu yetkinlikler hakkında bilgi ediniyor. Akademisyenler ve deneyimli sektör temsilcileri, öğrencilerin ilgi alanlarına uygun meslek seçimi yapmalarına katkı sağlayacak deneyimlerini paylaşıyor.

İLK PROGRAM KÖRFEZ'DE GERÇEKLEŞTİ

Etkinlik serisinin ilk buluşması, Körfez Akşemseddin Akademi Lise'de gerçekleştirildi. 'Robotik ve Yapay Zeka' başlığıyla düzenlenen programda öğrenciler, alanında uzman akademisyenler ile otomotiv sektörünün temsilcileri ve mezun mentörlerle bir araya geldi. Büyük ilgi gören programda gençler, merak ettikleri sorulara doğrudan yanıt bulurken bu alandaki mesleklere dair önemli bilgiler edindi.

FARKLI ALANLARDA DEVAM EDECEK

'Geleceğin Meslekleri Bilim Kafe' etkinlikleri önümüzdeki günlerde de devam edecek. Program kapsamında; 28 Temmuz'da Karamürsel Akademi Lise'de 'Turizm', 3 Ağustos'ta Başiskele Aliya İzzetbegoviç Akademi Lise'de 'Gastronomi' alanında öğrenciler, akademisyenler ve sektör temsilcileriyle buluşacak.

AKADEMİ LİSELER YALNIZCA SINAVA HAZIRLAMIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Akademi Liseler aracılığıyla gençlerin yalnızca sınav başarısını değil, kişisel gelişimlerini ve kariyer planlamalarını da destekliyor. Yıl boyunca ders, etüt, soru çözümü ve kütüphane hizmetleriyle akademik başarıya katkı sunan Akademi Liseler; atölyeler, geziler, spor etkinlikleri ve motivasyon çalışmalarıyla öğrencilerin çok yönlü gelişimine destek veriyor.

DOĞRU MESLEK SEÇİMİ İÇİN REHBERLİK

Üniversite tercih sürecinde de öğrencileri yalnız bırakmayan Akademi Liseler, rehberlik ve danışmanlık hizmetleriyle gençlerin ilgi alanlarını keşfetmelerine, yeteneklerine uygun meslekleri tanımalarına ve bilinçli tercihler yapmalarına katkı sağlıyor. 'Geleceğin Meslekleri Bilim Kafe' etkinlikleri de bu anlayışın önemli bir parçası olarak öğrencileri, geleceğin meslekleriyle ve o alanlarda başarıyla çalışan isimlerle buluşturarak kariyer yolculuklarına ışık tutuyor.