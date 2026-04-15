Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), yenilenebilir enerji alanında yürüttüğü üniversite-sanayi iş birliğini çalıştayla değerlendirdi. Bergama'da düzenlenen etkinlikte, nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi ve sektörün ihtiyaçları akademi, kamu ve sanayi temsilcilerinin katılımıyla ele alındı.

İZMİR (İGFA) - Dokuz Eylül Üniversitesi, yenilenebilir enerji alanında yürüttüğü çalışmalar kapsamında önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

DEÜ Bergama Meslek Yüksekokulu (MYO) ev sahipliğinde; Ateş Çelik A.Ş. ve Enerjisa Üretim iş birliğiyle düzenlenen 'Türkiye ve Kuzey Ege Bölgesi İzmir-Bergama Ölçeğinde Yenilenebilir Enerji Sistemleri Çalıştayı', geniş katılımla gerçekleştirildi.

Çalıştaya; DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, Bergama Belediye Başkanı Prof. Dr. Tanju Çelik, Bergama Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Muharrem Kemal Özfırat ile akademisyenler, sektör temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

'ARA ELEMAN DEĞİL, ARANAN ELEMAN'

Rektör Prof. Dr. Bayram Yılmaz, yükseköğretimde uygulama odaklı eğitim anlayışının güçlendirildiğini vurgulayarak, meslek yüksekokullarının bu dönüşümde kritik bir rol üstlendiğini ifade etti.

Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) son yıllarda ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda mesleki eğitimin niteliğinin artırıldığını belirten Yılmaz, ön lisans mezunlarının iş gücü piyasasındaki konumunun güçlendiğine dikkat çekti.

Meslek yüksekokulu mezunlarının artık yalnızca 'ara eleman' olarak değil, doğrudan üretim süreçlerinde yer alan nitelikli ve aranan insan kaynağı haline geldiğini ifade eden Yılmaz, bu dönüşümün işletmede mesleki eğitim modeli ve 3+1 uygulamalarıyla desteklendiğini vurguladı.

MESLEK YÜKSEKOKULLARI VE SEKTÖR İHTİYACI

Dokuz Eylül Üniversitesinde yaklaşık 59 bine yakın öğrencinin bulunduğunu belirten Yılmaz, meslek yüksekokullarının bu yapı içerisinde önemli bir yer tuttuğunu ifade etti.

Ön lisans programlarının sektöre doğrudan katkı sağlayan bir yapıya kavuştuğunu kaydeden Yılmaz, bu alanın her geçen gün daha fazla önem kazandığını dile getirdi.

Bergama Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılan 'Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi' programına da değinen Yılmaz, güneş ve rüzgâr başta olmak üzere enerji alanında yetişmiş teknik insan kaynağına duyulan ihtiyacın arttığını ifade etti.

YEREL DESTEK VE İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Bergama Belediye Başkanı Prof. Dr. Tanju Çelik, üniversite ile kurulan iş birliğinin bölge açısından önemine değinerek, yerel yönetim olarak bu tür çalışmalara destek vermeyi sürdüreceklerini ifade etti.

BERGAMA MYO'DAN SEKTÖR ODAKLI YAKLAŞIM

Bergama Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Muharrem Kemal Özfırat, yüksekokulun sektör ihtiyaçlarına duyarlı bir eğitim anlayışıyla hareket ettiğini belirterek, yenilenebilir enerji alanında yetiştirilen öğrencilerin doğrudan istihdama kazandırılmasının hedeflendiğini ifade etti.

SEKTÖRDEN İSTİHDAM VE UYGULAMA VURGUSU

Çalıştay kapsamında gerçekleştirilen sektör sunumlarında; Ateş Wind Power Genel Müdürü Samet Güldoğan ile Enerjisa Üretim Rüzgar ve Güneş İşletme ve Bakım Lideri Nihat Arı, yenilenebilir enerji sektöründe artan iş gücü ihtiyacına, saha uygulamalarına ve nitelikli teknik personel beklentisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İŞ BİRLİĞİ MODELİ GÜÇLENEREK DEVAM EDİYOR

DEÜ ile Ateş Çelik A.Ş. arasında imzalanan İşletmede Mesleki Eğitim Protokolü ile başlatılan iş birliği; Bergama Meslek Yüksekokulu'nun akademik birikimi ile Ateş Çelik A.Ş. ve Enerjisa Üretim'in katkıları doğrultusunda gelişerek devam ediyor.

Bu modelin, öğrencilerin uygulamalı eğitim olanaklarını artırdığı ve bölgesel kalkınmaya katkı sunduğu vurgulandı.

Program, gün boyunca gerçekleştirilen bilimsel oturumlarla devam etti.