İzmir’in Konak ilçesinde faaliyet gösterecek olan Yakamoz Eğitim Sanat Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, geniş katılımlı bir törenle açıldı.İZMİR (İGFA) - Açılışa iş dünyasından isimler, eğitimciler, basın mensupları, oda ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, federasyon ve dernek başkanları ile çok sayıda davetli katıldı.

Derneğin kuruluş süreci ve açılış organizasyonu, aynı zamanda dernek başkanı olan Nuşin Kazak tarafından titizlikle hazırlandı. Açılışta konuşan Kazak, Yakamoz Derneği’nin temel hedefinin toplumun dezavantajlı kesimlerine destek sunmak, gençlerin sanatsal ve eğitsel gelişimine katkı sağlamak ve dayanışma kültürünü yaygınlaştırmak olduğunu vurguladı.