Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 4 kişinin bulunduğu 11,5 metrelik tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince güvenli bölgeye çekildi.

MUĞLA (İGFA) - Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen bir tekneye yönelik kurtarma operasyonu gerçekleştirdi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, içerisinde 4 kişinin bulunduğu 11,5 metre uzunluğundaki tekne, KIYEM-5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu tarafından yedeklenerek güvenli şekilde Bedri Rahmi Koyu'na ulaştırıldı.

Operasyonun ardından tekne emniyete alınırken, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi.