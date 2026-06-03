İçişleri Bakanlığı, İzmir'de düzenlenen narkotik operasyonunda 371 kilogram skunk ve esrar ele geçirildiğini, 1 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, İzmir'de uyuşturucu madde ticaretine yönelik gerçekleştirilen operasyonda büyük miktarda uyuşturucu ele geçirildiğini duyurdu.

Açıklamaya göre operasyon, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışmalar sonucunda gerçekleştirildi.

Operasyonda toplam 371 kilogram skunk ve esrar türü uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir'de Uyuşturucu Madde Ticaretine yönelik Polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda 371 kg Uyuşturucu Madde ele geçirildi.



Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik: pic.twitter.com/2ISxXwnP4G — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) June 3, 2026

İçişleri Bakanlığı açıklamasında, gençleri ve toplum sağlığını hedef alan uyuşturucu tacirlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulanarak, operasyonu gerçekleştiren polis ekipleri ile sürece katkı sağlayan kurumlar tebrik edildi. Bakanlık, uyuşturucuyla mücadele kapsamında ülke genelindeki operasyonların etkin ve kesintisiz şekilde devam edeceğini açıkladı.