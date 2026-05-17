Keçiören Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte halk sağlığını korumaya yönelik çalışmalarını yoğunlaştırdı.

ANKARA (İGFA) - Ankara'nın Keçiören ilçesinde yaz aylarında çoğalan sivrisinek, karasinek ve benzeri haşerelere karşı ilçe genelinde kapsamlı bir mücadele başlatan belediye ekipleri, vatandaşların yaz mevsimini daha sağlıklı, konforlu ve güvenli bir ortamda geçirebilmesi için sahadaki faaliyetlerini sürdürüyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Vektör ile Mücadele Risk Analiz Raporu' kapsamında yürütülen çalışmalar, ilçenin 51 mahallesinde eş zamanlı olarak devam ediyor. Çalışmalarda, Sağlık Bakanlığı onaylı ve insan sağlığına zarar vermeyen özel içerikli ürünlerle düzenli ilaçlama uygulamaları gerçekleştiriyor. Yeni dönem programı çerçevesinde ilaçlama araçları, Keçiören Belediyesi Çevre Portalı üzerinden yayımlanan haftalık takvime uygun şekilde sabah ve akşam saatlerinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Sezon başlamadan önce yürütülen larva mücadelesi kapsamında ise çok sayıda üreme alanında kontrol sağlandı. Mevsimsel riskler sona erene kadar önleyici çalışmalar belirli aralıklarla devam edecek.

MODERN YÖNTEMLERLE PLANLI ÇALIŞMA PROGRAMI YAYGINLAŞIYOR

Belediye, zararlılarla mücadelede teknolojik ve çevreci yöntemleri de devreye alıyor. Geçtiğimiz dönemde pilot bölge olarak belirlenen Ihlamur Vadisi'nde kullanılan karasinek tuzaklarının başarılı sonuç vermesi üzerine uygulamanın kapsamı genişletildi. Çevre dostu ve etkili yöntemler, yeni dönemde özellikle parklar ve vatandaş yoğunluğunun fazla olduğu sosyal alanlarda daha yaygın şekilde kullanılacak. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, internet sitesinde yayımlanan rutin çalışma programının yanı sıra vatandaşlardan gelen talepleri de hızlı şekilde değerlendirerek ilçe genelinde yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, çağdaş ve sağlıklı bir kent hedefiyle çalışmalar yürüttüklerini belirterek, '51 mahallemizin tamamını kapsayan yoğun bir çalışma programını devreye aldık. Hemşehrilerimizin sağlığı her zaman önceliğimizdir. Keçiören'imizde yaz aylarının huzur içinde geçirilebilmeleri için ekiplerimiz gece gündüz görev yapıyor.' dedi.