İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Roman Yurttaş Meclisi'nde dile getirilen talepler bir bir yerine getiriliyor. Spora yetenekli çocukların uygun branşa yönlendirilmesi ile ilgili talepler karşılık buldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın talimatıyla, 8-10 yaş arasındaki çocukların geleceğine yön vermek amacıyla yapılan ücretsiz sportif yetenek ölçümü uygulamasına Esentepe Spor Kulübü bünyesindeki çocuklar da dahil edildi. Konak Ulubatlı Mahallesi'nde yaşayan çocuklar, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'ndaki Buz Sporları Salonu'na götürüldü. Uzman eğitmenler, çocukların fiziki özelliklerine göre yeteneklerini analiz etti. Elde edilen veriler doğrultusunda çocukların hangi spor branşlarına yatkın oldukları belirlenirken, ailelere de bu konuda yönlendirme yapılacak.

'Bilimsel bir sonuç elde ediyoruz'

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Sportif Yetenek Ölçüm Birim Sorumlusu Mert Kaytankaş, 'Birim olarak 8, 9 ve 10 yaşındaki çocuklarımıza ücretsiz sportif yetenek ölçümü yapıyoruz. 15 ayrı istasyonumuzda uzman spor eğitmenleri eşliğinde çocuklarımızı ölçüme alıyoruz ve çocukların fiziksel olarak hangi branşlara yeterli oldukları konusunda bilimsel bir sonuç elde ediyoruz. Çocuğun doğru branşa yönlendirilmesi konusunda aileleri bilgilendiriyoruz. Bugün de ölçüm tesisimize gelemeyen çocuklarımızı tesise getirerek onların ölçümlerini yaptık' dedi.

'Cemil Başkan'a çok teşekkür ediyoruz'

Konak Esentepe Spor Kulübü Başkanı ve Antrenörü Engin Demirkol da bu çalışmanın özellikle spora erişimi kısıtlı bölgelerde yaşayan çocukların doğru branşlara yönlendirilmesi açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak 'Başkanımız Cemil Tugay'a Roman Yurttaş Meclisi'nde sporla ilgili bazı taleplerde bulunmuştuk. Başkanımız da yetenek ölçümlerinden bahsetti. Biz de çok sevindik. Futbolda, atletizmde, basketbolda potansiyeli olan çocuklar var. Bunu keşfetmek için mahallelere girmek lazım. Dezavantajlı bölgelere pek girilmezdi. Bunu Cemil Başkan yaptı. Meclisteki konuşmamızdan sonra bize otobüs gönderdiler ve buraya geldik. Cemil Başkan'a çok teşekkür ediyoruz' diye konuştu.