MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Birimler Arası Futbol Turnuvası' düzenlendi. Turnuvanın final karşılaşması, MASKİ Genel Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı arasında oynandı. Yeşiltepe Ampute Futbol Sahasında oynanan karşılamayı son dakikada bulduğu golle 2-1 kazanan Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı takımı şampiyon oldu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, turnuvanın ödül töreninde yaptığı konuşmada, futbol turnuvasında 40 maçın oynandığını ifade etti.

Turnuvanın kurum içerisinde çalışanların dayanışması ve birbirleriyle ilişkilerini geliştirmesi açısından çok güzel bir etkinlik olduğunu dile getiren Başkan Er, bunu sporla yürütmenin de ayrı bir öneminin olduğunu belirtti.Malatya genelinde spora yönelik ciddi bir yatırımlarının olduğuna dikkati çeken Başkan Sami Er, 'Malatya'mızda sporun gerçekten hak ettiği yere gelmesi açısından çok ciddi spor yatırımlarımız var. Malatya'nın her köşesine bir spor tesisi yapıyoruz' dedi.

'FUTBOL HAK ETTİĞİ YERE GELSİN'

Malatya Yeşilyurtspor'un 2.Lig'e yükselmesi için gerekli desteği sağladıklarını aktaran Başkan Er, 'Tabii hedeflerimizden biri de Malatya Yeşilyurtspor'un inşallah önümüzdeki yıl 2.Lig'de oynaması. Bunun için gayret gösteriyoruz. İnşallah ismini de Malatyaspor FK ya da SK olarak değiştirme planımız var. Takımın renkleriyle ilgili de bir çalışmamız var, inşallah onu da kamuoyuyla paylaşacağız. Biz istiyoruz ki Malatya'da spor özellikle de futbol hak ettiği yere gelsin.' dedi.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı takımının şampiyonluğuyla tamamlanan turnuvada, MASKİ Genel Müdürlüğü takımı ikinciliği elde etti. Turnuvada, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı takımı üçüncü, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı takımı ise dördüncü oldu.

Turnuvanın en centilmen takımı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı takımı seçilirken, turnuvanın en iyi golünü ise Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı takımından Semih Turgut kaydetti.

Takımlara kupa ve hediyelerini Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er takdim etti.