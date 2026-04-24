Osmangazi Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlediği yüzme şenliğinde sporcuların heyecanı ve azmi göz doldurdu. Renkli görüntülere sahne olan organizasyonda dereceye giren çocuklar, gurur ve coşku dolu bir törenle ödüllerine kavuştu.

BURSA (İGFA) - Çocuklara unutulmaz bir bayram yaşatmayı hedefleyen Osmangazi Belediyesi, bu doğrultuda Osmangazi Yüzme Şenliği'ni hayata geçirdi.

Demirtaş Yüzme Havuzu'nda düzenlenen şenliğe 11-12 yaş grubunda 144 sporcu katılım gösterdi. Üç gün süren organizasyonda yüzücüler, 25 ve 50 metre serbest stil kategorilerinde derece elde edebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Bayram coşkusunun suya yansıdığı yarışlarda sporcular performanslarıyla dikkat çekerken, tribünlerde yerini alan aileler de heyecana ortak oldu. Büyük çekişmenin yaşandıüı müsabakaların ardından dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir tarafından takdim edildi. Ödül töreninde kürsüye çıkan sporcular ile aileleri, gurur ve mutluluğu bir arada yaşadı.

Osmangazi Yüzme Şenliği'nde bulunmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden sporcular, 'Burada üç gün boyunca 25 ve 50 metre serbest stil kategorilerinde derece elde edebilmek için büyük bir heyecanla yarıştık. Osmangazi Yüzme Şenliği bizim için son derece keyifli ve unutulmaz bir deneyim oldu. Bizlere bu imkanı sağladığı için Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür ederiz' şeklinde konuştu.

Kıyasıya rekabetin ve yüksek tempolu mücadelenin ardından 50 metre serbest stil kategorisinde Melih Tan birinciliğe ulaşırken, Duru Çakır ikincilik, Ayaz Ali Güler üçüncülük ve Mertcan Kibar dördüncülük elde etti. 25 metre serbest stil yarışında ise Arel Enginsever birinci olurken, Eylem Uraz Gidenayak ikinci, Züleyha Alya Aköz üçüncü ve Ömer Asaf Sümer dördüncü sırada yer aldı.