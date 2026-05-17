İzmir'in olağanüstü doğal ve tarihi zenginlikleri barındıran yollar boyunca düzenlenen Efeler Yolu Ultra Trail, 50K, 30K, 15K ve 5K'lık parkurlarda koşuldu. Yarışlar sonunda dereceye girenlere madalyaları törenle verildi.

Mesut IŞIK / İZMİR (İGFA) - İzmir Valiliği koordinasyonunda Argeus Travel & Events tarafından ikincisi düzenlenen Efeler Yolu Ultra Trail'de Türkiye'nin yanı sıra; Rusya, Endonezya, Kanada, KKTC, İran, Hırvatistan ve İngiltere'den 264 sporcu yer aldı. Sporcular, tarihi köylerden yaylalara, eski göç yollarından dağ geçitlerine kadar uzanan parkurlarda yalnızca sportif mücadele vermedi, aynı zamanda Ege'nin kültürel dokusunu keşfetme deneyimi de yaşadı.

İzmir'in doğal güzellikleri ile tarihi mirasını aynı rotada buluşturan Efeler Yolu Ultra Trail'in ilk gününde 50K ve 30K yarışları tamamlandı. Bugün ise 15K ve 5K yarışları gerçekleştirildi. Ödemiş Belediye Başkan Yardımcısı Cumhur Şener, saat 09.00'da 15K, saat 10.00'da ise 5K parkurunun startını verdi.

DERECEYE GİRENLERE ÖDÜLLERİ TÖRENLE VERİLDİ

Efeler Yolu Ultra Trail'de 50K, 30K, 15K ve 5K'lık parkurlarda dereceye giren sporculara ödülleri İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Birgi'de düzenlenen törenle verildi.

Sporculara ödüllerini İzmir Vali Yardımcısı Erkan Karahan, Ödemiş Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan, Bayındır Kaymakamı Murat Mete, Ödemiş Belediye Başkan Yardımcısı Cumhur Şener, Milli Eğitim İl Müdürü Ömer Yahşi, İzmir Valiliği İl Basın Müdürü Veli Şakır, Ödemiş İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Cihan Gültekin ve Efeler Yolu Proje Koordinatörü Prof. Dr. Özgür Özkaya takdim etti.

Ödül töreni öncesinde Ödemiş Kent Konseyi Kültür Sanat Meclisi Halk Dansları Topluluğu tarafından geleneksel zeybek gösterisi gerçekleştirildi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte renkli görüntüler oluşurken, Ege kültürünü yansıtan performans izleyicilerden büyük alkış aldı. Birgi'nin tarihi atmosferinde sahnelenen gösteri, organizasyona ayrı bir renk kattı.

MADALYA ALAN SPORCULAR

Doğa ve tarih tutkunlarını bir araya getiren Efeler Yolu Ultra Trail'in 50K, 30K, 15K ve 5K'lık parkurlarında kürsüye çıkan sporcular şöyle;

50K

-Erkekler-

1- Güngör Özege 6:28:56.15

2- Cevdet Alyılmaz 6:38:12.50

3- Abdülkadir Topkaraoğlu 6:54:47.16

-Kadınlar-

1- Beyza Güzel 7:15:41.47

2- Elena Polyakova Kırık 7:41:06.60

3- Beliz Erener 9:08:21.99

30K

-Erkekler-

1- Fatih Topçu 3:36:51.80

2- Özer Yıldız 3:49:30.30

3- Mücahid Temür 3:55:49.20

-Kadınlar-

1- Itır Atadiyen 4:22:46.12

2- Serpil Karadağ 4:29:06.34

3- Gölge Kapkın 4:51:41.08

15K

-Erkekler-

1- Gökhan Gündoğan 1:04:55.34

2- Delil Çelik 1:13:29.90

3- Ali Bakar 1:15:37.72

-Kadınlar-

1- Tülin Okyay 1:18:11.47

2- Aliye Ayta 1:25:41.14

3- Miray Kutlay 1:25:46.23

5K

-Erkekler-

1- İhsan Gündüz 0:23:28.40

2- Yarkın Uykaz 0:28:00.41

3- İlkim Sezen 0:32:44.80

-Kadınlar-

1- Elif Nur Çınar 0:32:53.59

2- Lachin Afshin 0:34:43.94

3- Ayşe Şanlı 0:37:54.21