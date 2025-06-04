İzmir Şehir Tiyatroları, çağdaş Türk şiirinin en önemli isimlerinden Nazım Hikmet Ran’ın ölüm yıl dönümü nedeniyle sahnesinde özel bir etkinlik yaptı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (İzBBŞT), Türk edebiyatının evrensel değeri Nazım Hikmet Ran’ı ölümünün 62’nci yıl dönümünde özel bir etkinlik ile andı.

İzBBŞT İsmet İnönü Sahnesi’nde gerçekleşen etkinliğe İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Cemil Tugay’a vekaleten İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Elvin Sönmez Güler, İzBBŞT Genel Sanat Yönetmeni Levent Üzümcü, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Yener Ceylan, İzBBŞT Şube Müdürü İlayda Akbıyık, İzBBŞT Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Semih Çelenk, bürokratlar ve sanatseverler katıldı.

Etkinlikte şairin önemli eserlerinden Kuvâyi Milliye Destanı, dinleti formatında sanatseverlerle buluştu. İzBBŞT Genel Sanat Yönetmeni Yardımcısı Harun Özer’in yönettiği performans, Nazım Hikmet’in edebi mirasını yaşatmak ve ulusal mücadele ruhunu sanat aracılığıyla gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla sahneye taşındı. Nazım Hikmet’in güçlü anlatımının oyuncuların yorumlarıyla birleştiği etkinlikte İzmir Şehir Tiyatroları sanatçılarının performansı alkışlarla sıkça kesildi.

Karikatürist Nuri Kurt Cebe’nin “Kuvâyi Milliye” adlı eserinde yer alan çizimlerinin de kullanıldığı performansta dramaturji Duygu Kankaytsın Çelenk, ışık tasarımı da Kaan Burmaoğlu tarafından gerçekleştirildi.

Etkinlikte Buket Özkat, Devrim Karakoyun, Dine Altıok, Elçin Erdem, Işıl Keskin, Murat Sönmez, Müge Kızılbağlı, Okan Kam, Selen Şeşen ve Yasin Erol yer aldı.