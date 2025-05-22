İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın hayata geçirdiği “Acil Eylem Paketi” kapsamında Kordon’da deniz taşkını riski önlenirken, peyzaj düzenlemeleri, kent mobilyaları, yeni yeşil alanlar ve aktivite alanlarıyla sahil yurttaşlar tarafından daha etkin kullanılmaya başlandı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Kordon’da denize açılan beş sokakta araç ve yaya trafiğinin konfor ve güvenliğini yeniden değerlendiriyor. Başkan Dr. Cemil Tugay, İzmir Planlama Ajansı (İZPA) yürütücülüğünde yapılacak çalışmalar kapsamında saha programına katılan Kanadalı ünlü şehir plancısı Gil Penolasa ile fikir alışverişi yaptı.

Başkan Tugay, bu çalışmanın ardından Kordon sahil hattı boyunca, denize açılan Dr. Mustafa Enver Bey Caddesi, 1382 Sokak, Vasıf Çınar Bulvarı, Mustafa Münir Birsel Sokak (1378 Sokak) ve Akdeniz Caddesi’nde yaya ve araç trafiğinin düzenlenmesi, mekânsal kalitenin artırılması amacıyla yürütülen proje hazırlıkları kapsamındaki gezi ve inceleme programına eşlik etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlediği Tasarımcılar İzmir’de etkinliği için kente gelen dünyaca ünlü Kanadalı Şehir Plancısı Gil Penolasa’nın da katıldığı inceleme programında Başkan Dr. Cemil Tugay’a İZPA Başkanı Prof. Dr. Koray Velibeyoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Zeki Yıldırım, Çağatay Güç, İsmail Mutaf, belediye bürokratları, İZPA bünyesindeki şehir plancıları ve akademisyenler de yer aldı. Gündoğdu Meydanı ile Cumhuriyet Meydanı arasındaki sahil boyunca belirlenen beş noktada gözlem yapan Başkan Tugay, Kordon’un gelişimi ve etkin kullanımı için Gil Penolasa’dan öneriler aldı.

KORDON’A ÇIKAN 5 NOKTADA İNCELEME

Dr. Öğretim Üyesi Pelin Özden yürütücülüğünde hazırlanan program kapsamında Gündoğdu Meydanı ile Cumhuriyet Meydanı arasında kalan ve denize açılan beş sokakta; mevcut yaya ve araç trafiği koşulları değerlendirildi. İzmirlilerin Kordon’a rahat ve güvenli erişimi ile alanın en katılımcı şekilde kullanılmasını sağlayacak senaryolar görüşüldü. İnceleme sonrasında keşif notları alan katılımcılar, notları İZPA yetkililerine teslim etti. İZPA tarafından yürütülen çalışmayla Kordon’u rahatlatacak düzenlemeler için en uygun yol haritası oluşturulacak.