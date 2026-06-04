Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla düzenlenen programda, İzmir iş dünyasının beklentileri, yatırım ortamı, üretim kapasitesi ve teknoloji odaklı kalkınma hedefleri ele alındı.

İZMİR (İGFA) - MÜSİAD İzmir Başkanı Gökhan Temur'un ev sahipliğinde, MÜSİAD İzmir Yeni Hizmet Binası'nda gerçekleştirilen 'İş Dünyası Buluşması' programına;. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mehmet Fatih Kacır, İzmir Valisi Sayın Dr. Süleyman Elban, MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, MÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve Önceki Dönem Başkanı Bilal Saygılı MÜSİAD şube başkanları ve iş dünyasının temsilcileri katıldı.

ÜRETİM VE TEKNOLOJİ ODAKLI DEĞERLENDİRMELER

MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen programda; üretim kapasitesinin artırılması, yatırım ortamının güçlendirilmesi, sanayide katma değerli dönüşümün hızlandırılması ve teknoloji odaklı kalkınma hedefleri üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu.

Program kapsamında iş dünyası temsilcileri görüş ve önerilerini paylaşırken, Bakan Kacır da Türkiye'nin sanayi ve teknoloji vizyonuna ilişkin değerlendirmelerini katılımcılarla paylaştı.

İZMİR'İN POTANSİYELİNE VURGU

Toplantıda, İzmir'in üretim gücü, ihracat kapasitesi ve yatırım potansiyeli ön plana çıkarken; kamu ve özel sektör işbirliğinin güçlendirilmesi, yüksek katma değerli üretimin desteklenmesi ve Türkiye Yüzyılı hedeflerine katkı sağlayacak çalışmalar ele alındı.

Gerçekleştirilen buluşma, kamu ile iş dünyası arasındaki istişare kültürünün güçlenmesine ve ortak hedefler doğrultusunda yeni iş birliklerinin geliştirilmesine katkı sundu.