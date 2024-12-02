Bornova Belediyesi, bir yandan Kent Marketler ile dayanışmayı sürdürürken, kış aylarının başlamasıyla birlikte yakacak yardımlarına da başladı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilk olarak Kızılay ve Doğanlar Mahalleleri’nde odun ve kömür dağıtımı yaptı. Belediye, ihtiyaç sahibi ailelerin kışı daha rahat geçirmesi için bu desteği yaygınlaştırmayı hedefliyor.İZMİR (BORNOVA) -Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, kış aylarında vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamanın öncelikli görevleri olduğunu belirterek, “Bornova Belediyesi olarak sosyal yardımlarımızı çeşitlendirerek sürdürüyoruz. Yakacak yardımlarımızla vatandaşlarımızın ısınma sorununu hafifletmek istiyoruz. Kent Market projemizle de gıda ve temel ihtiyaç desteği sağlıyoruz. İhtiyaç sahiplerinin Kent Marketlerimize kayıt yaptırmaları, yardımların etkin bir şekilde ulaştırılması için önemli. Kimseyi soğukta bırakmamak için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz" diye konuştu.

BAŞVURULAR KENT MARKETLER ÜZERİNDEN

Bornova Belediyesi, hem yakacak yardımları hem de Kent Marketler’den faydalanmak isteyen vatandaşların öncelikle Kent Market’e kayıt yaptırması gerektiğini duyurdu. Yardımlardan faydalanmak isteyenlerin taleplerini iletmeleri halinde, destekler ihtiyaç sırasına göre hızla ulaştırılacak.

DAYANIŞMA GÜÇLENİYOR

Kızılay ve Doğanlar Mahalleleri’nde yakacak yardımından faydalanan vatandaşlar, Bornova Belediyesi’ne teşekkür ederek, bu desteğin kış mevsiminde hayatlarını kolaylaştıracağını ifade etti.