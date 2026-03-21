İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın 'spor başkenti İzmir' hedefi ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması amacıyla okullara yönelik spor malzemesi desteği sürüyor. Metropoldeki okulların beden eğitimi öğretmenleri ve yöneticileri, Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na gelerek malzemelerini teslim alıyor. Merkeze uzak ilçelerdeki okullara ise spor malzemeleri Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından ulaştırılıyor.



'Çocukların mutluluğu bizim için çok önemli'

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nda görevli Cemre Güngör, dağıtımlar hakkında bilgi vererek şunları söyledi: 'Şu anda metropole uzak bölgelerdeyiz. Merkezimize gelemeyen okullarımıza ve öğretmenlerimize bu şekilde destek oluyor, malzemelerini ulaştırıyoruz' dedi. Spor malzemeleri arasında branş toplarının yanı sıra akıl oyunları ve satranç takımları da bulunduğunu belirten Güngör, 'Başkanımızın önderliğinde bu hizmeti yürütmekten memnuniyet duyuyoruz. Öğretmenler ve veliler de çok memnun olduklarını dile getiriyor. Çocukların mutluluğu bizim için çok önemli. Onların gözlerindeki gülümsemeyi görmek, bize sarılmaları, bu işi daha büyük bir motivasyonla yapmamızı sağlıyor' dedi.