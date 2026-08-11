İzmir Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi emeklilere yönelik Emekli Desteği Programı kapsamında sağladığı katkıları artırdı.

İZMİR (İGFA) - Kira ve alışveriş desteğini 2 bin 500 liradan 4'er bin liraya çıkaran İzmir Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi emeklilerin bütçesine aylık toplam 8 bin lira katkı sunuyor.

Desteklerden yararlanan emekliler, artıştan duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Dr. Cemil Tugay'a teşekkür etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ihtiyaç sahibi emeklilere yönelik Emekli Desteği Programı'nda sağlanan katkılar artırıldı. Ağustos ayından itibaren kira ve alışveriş desteği aylık 2 bin 500 liradan 4'er bin liraya yükseltildi.

Böylece her iki destekten yararlanan emeklilerin bütçesine aylık toplam 8 bin lira katkı sunuluyor. Artan yaşam maliyetleri karşısında emeklilerin temel ihtiyaçlarını karşılamalarına destek olmak amacıyla yapılan düzenlemeyle yardım tutarlarında yüzde 60 artış sağlandı.

SU DESTEĞİ DE DEVAM EDİYOR

Emekli Desteği Programı kapsamında şartları sağlayan hak sahibi emeklilere alışveriş ve kira desteğinin yanı sıra ismine kayıtlı su aboneliği bulunanlara ilk 4 metreküp ücretsiz, bu miktarı aşan tüketim ise yüzde 50 indirimli tarifeyle faturalandırılıyor. Emekli Desteği Programı başvuruları, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin resmi başvuru portalı üzerinden çevrim içi olarak alınıyor.