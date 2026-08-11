İZSU Genel Müdürlüğü Seferihisar, Menderes, Urla ve Çeşme'de dere ıslahı, taş tahkimatı ve yaya güvenliğine yönelik çalışmalarını tamamladı. Toplam 7 bin ton taş kullanılan yatırımlarla taşkın riski azaltılırken, kıyı ilçelerinin afetlere karşı direnci artırıldı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, kentin altyapısını iklim krizinin etkilerine karşı daha dirençli hale getirmek için yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Seferihisar, Menderes, Urla ve Çeşme'de yürütülen dere ıslahı, taş tahkimatı ve yaya güvenliği çalışmalarıyla dere yatakları güçlendirilirken, taşkın riski taşıyan bölgelerde önleyici adımlar atıldı. Toplam 7 bin ton taş kullanılan tahkimat çalışmaları, dere temizlikleri ve yeni korkuluk imalatlarıyla kıyı ilçeleri olası sel ve taşkınlara karşı daha güvenli hale getirildi.

SEFERİHİSAR'DA DERE YATAKLARI TEMİZLENDİ

Seferihisar ilçesinin Payamlı ve Cumhuriyet mahallelerinde bulunan Payamlı ve Avşar derelerinde toplam 1.750 metre yaya korkuluğu imalatı gerçekleştirildi. Kış aylarında yaşanabilecek sel ve taşkınların önüne geçebilmek amacıyla dere yataklarında kapsamlı temizlik çalışması yapıldı. Yaklaşık 75 ton malzeme dere yataklarından çıkarılarak suyun akışı iyileştirildi. Böylece olası taşkın riskleri önemli ölçüde azaltıldı.

MENDERES'TE 5 BİN TON TAŞLA DERE GÜÇLENDİRİLİYOR

İZSU ekipleri, Menderes Ahmetbeyli Deresi'nde de çalışmalarını sürdürüyor. Yaklaşık 200 metre uzunluğundaki dere kesiminde 5 bin ton taş kullanılarak taş tahkimatı yapılıyor. Çalışmayla dere yatağının aşınmasının önüne geçilmesi, taşkın riskinin azaltılması ve yerleşim alanlarının daha güvenli hale getirilmesi hedefleniyor.

Urla Denizli Mahallesi Mezarlıkyanı Deresi'nde yaklaşık 500 metrelik alanda sağ ve sol sahilde taş tahkimatı yapıldı. Yaklaşık 2 bin ton taş kullanılan çalışma sayesinde dere kenarında bulunan yolun dere yatağına kayması önlenerek hem altyapı hem de ulaşım güvence altına alındı.

ÇEŞME'DE YAYA GÜVENLİĞİ İÇİN YATIRIM

Çeşme ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde yürütülen çalışmalar kapsamında üç farklı sokakta toplam 670 metre uzunluğunda yeni yaya korkuluğu imalatı yapıldı. Ayrıca mevcut 1.900 metre uzunluğundaki korkulukların bakım ve boyası tamamlanarak kullanım ömürleri uzatıldı. Dere kenarlarında gerçekleştirilen bu çalışmalar sayesinde yayaların ulaşım güvenliği sağlandı.