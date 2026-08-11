Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin bu yıl 12'ncisini düzenleyeceği Geleneksel Sünnet Şöleni için başvurular tamamlandı. Şölen kapsamında çocukların sünnet işlemleri sürerken, bu yıl organizasyondan yararlanmak üzere 5-12 yaş arasında çocuğu bulunan 120 aile başvuruda bulundu.

ANTALYA (İGFA) - Maddi imkanları sınırlı ailelere destek olmak amacıyla gerçekleştirilen organizasyon kapsamında çocukların sünnet operasyonları bu yıl Şelale Tıp Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

Uzman sağlık ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonların ardından çocuklar, aileleriyle birlikte 28 Ağustos'ta düzenlenecek Geleneksel Sünnet Şöleni'nde bir araya gelecek.

Muratpaşa Belediyesi tarafından Yenigün Mahallesi Şehitler Parkı'nda gerçekleştirilecek şölende çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenlenirken, aileler de çocuklarının bu özel gününde mutluluklarına ortak olacak.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 'Maddi imkanları sınırlı ailelerimizin yanında olarak hem sünnet işlemlerinin sağlık koşullarında gerçekleştirilmesini sağlıyor hem de çocuklarımızın bu özel gününü hep birlikte bir şölene dönüştürüyoruz. Muratpaşa'da çocuklarımızın yüzündeki gülümsemeyi çoğaltmak, ailelerimizin mutluluğuna ortak olmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm ailelerimizi sünnet şölenimize davet ediyoruz' diye konuştu.