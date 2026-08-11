Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa ile Iğdır arasındaki gönül bağlarını güçlendirmek amacıyla Iğdır'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Yılmaz; Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar, Bursalı Iğdır İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Özden ve Iğdır Ticaret Borsası Başkanı Serhat Kumtepe ile bir araya geldi.

IĞDIR (İGFA) - Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa'dan Iğdır'a uzanan ziyaret programı kapsamında kentte çeşitli temaslarda bulundu.

Programının ilk durağında Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar'ı makamında ziyaret eden Yılmaz, Bursa'da yaşayan Iğdırlı vatandaşların selamlarını iletti. Görüşmede Bursa ve Iğdır arasındaki ilişkiler, ortak değerler ve iki şehir arasındaki bağların geliştirilmesi üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

BURSALI TUĞGENERAL ÖZDEN'E ZİYARET

Yılmaz'ın Iğdır'daki bir diğer adresi Iğdır İl Jandarma Komutanlığı oldu. Bursalı hemşehrisi Tuğgeneral Zafer Özden'i ziyaret eden Yılmaz, kentte huzur ve güvenliğin sağlanması için görev yapan güvenlik güçlerine teşekkür etti. Yılmaz ve Özden, Bursa ve Iğdır üzerine sohbet ederken, Yılmaz Tuğgeneral Özden'e görevinde başarılar dileyerek, 'Rabbim ayaklarına taş değdirmesin' temennisinde bulundu.

IĞDIR EKONOMİSİ MASAYA YATIRILDI

Yılmaz, programı kapsamında Iğdır Ticaret Borsası Başkanı Serhat Kumtepe'yi de ziyaret etti. Görüşmede Iğdır'ın üretim gücü, ekonomik potansiyeli ve ticaret hayatı ele alındı. Ziyaretlerin ardından değerlendirmede bulunan Yılmaz, gösterilen misafirperverlik için teşekkür ederek Iğdır'ın ekonomisine ve üretimine katkı sunan çalışmalarda başarılar diledi. Yılmaz'ın Iğdır temaslarının, Bursa ile Iğdır arasındaki hemşehrilik ve gönül bağlarının yanı sıra iki kent arasındaki sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.