Ankara Keçiören Belediyesi, vatandaşların daha temiz, güvenli ve estetik sosyal yaşam alanlarında vakit geçirebilmesi için ilçe genelindeki parklarda bakım, onarım ve çevre düzenleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

ANKARA (İGFA) - Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında yeşil alanların düzenlenmesinden yürüyüş yollarının bakımına, bordür yenilemelerinden yabani ot temizliğine kadar birçok noktada kapsamlı çalışmalar gerçekleştiriliyor.

PARKLAR ESTETİK GÖRÜNÜME KAVUŞUYOR

İlçenin farklı mahallelerinde eş zamanlı olarak görev yapan ekipler, çim biçme, yabani ot temizliği, budama ve çevre düzenleme çalışmalarının yanı sıra parkların kullanım alanlarını daha güvenli ve düzenli hale getirmek için bordür tamiratı ile zemin iyileştirme çalışmalarını da titizlikle sürdürüyor.

Devam eden peyzaj çalışmalarıyla parklar daha estetik bir görünüme kavuşurken, yeşil dokunun korunması ve geliştirilmesi için de yoğun mesai harcanıyor.

Öte yandan çocuk oyun alanları, oturma grupları ve kent mobilyalarının bakım ve onarımlarını gerçekleştiren ekipler, zamanla yıpranan alanları yenileyerek vatandaşların hizmetine sunuyor.