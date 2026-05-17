Karaman'da düzenlenen Spor Toto Minikler Türkiye Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Mudanyalı sporcu Duru Şimşek, Türkiye şampiyonu olarak büyük gurur yaşattı.

BURSA (İGFA) - 14-16 Mayıs 2026 tarihleri arasında Karaman'da gerçekleştirilen Spor Toto Minikler Türkiye Judo Şampiyonası'nda, 71 ilden yaklaşık 1400 sporcu mücadele etti.

Şampiyonada üstün performans sergileyen Mudanyalı sporcu Duru Şimşek, altın madalya kazanarak Türkiye şampiyonu oldu.

Başarılı sporcu için antrenörü Kaan Karagülle, yayımladığı tebrik mesajında, Duru Şimşek'i ve ailesini yürekten kutladığını belirterek, elde edilen başarının Mudanya için büyük gurur kaynağı olduğunu ifade etti. Karagülle, paylaşımında, 'Yolun açık, kürsün daima zirve olsun kızım' ifadeleriyle genç sporcuya başarı dileklerini iletti.

Türkiye şampiyonu olan genç sporcu, 5-7 Haziran 2026 tarihlerinde Kuzey Makedonya'da düzenlenecek Balkan Judo Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.