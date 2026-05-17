Bu yıl ikincisi düzenlenen MOTOFEST 2026, Türkiye'nin dört bir yanından gelen yüzlerce motosiklet sürücüsü ve binlerce tutkunun katılımıyla Adıyaman'da adeta görsel bir şölene dönüştü. İstanbul, İzmir, Adana, Muğla ve Mersin başta olmak üzere farklı illerden gelen motorseverler, üç gün boyunca Beşpınar Mesire Alanı'nda buluştu.

Ferit Binzet / ADIYAMAN (İGFA) - Festival alanında kurulan stantlar, motosiklet markalarından aksesuarlara kadar geniş bir yelpazeyi ziyaretçilerin beğenisine sunarken, on binlerce yerli ve yabancı katılımcı hem sektörel yenilikleri yakından inceledi hem de Adıyaman'ın yerel lezzetlerini tatma fırsatı buldu. Çimler üzerinde piknik havasında geçen festival, gündüz eğlencesini akşam konserleriyle taçlandırdı. Manga, Zakkum ve Aynur Polat sahne performanslarıyla katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Festivalin en dikkat çeken anlarından biri ise Atatürk Bulvarı'nda valilik önünden başlayarak Beşpınar Mesire Alanı'nda sona eren kortej oldu. Trafik ve Jandarmanın motorize ekiplerinin de eşlik ettiği, yüzlerce motosikletlinin katıldığı kortej, renkli görüntülere sahne olurken vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

ADIYAMAN, MOTOSİKLET DÜNYASININ YENİ BULUŞMA NOKTASI

15 Mayıs'ta başlayan ve 17 Mayıs'a kadar sürecek olan festival, motosiklet kültürünü yaygınlaştırmayı ve bu alandaki etkileşimi artırmayı hedefliyor. Katılımcılar, farklı motosiklet modellerini inceleme, aksesuarlar hakkında bilgi edinme ve çeşitli gösterileri izleme fırsatı buluyor. Festival kapsamında düzenlenen etkinlikler, atölyeler ve söyleşiler ise motosiklet tutkusunu daha geniş kitlelere ulaştırmayı amaçlıyor.

Bölge turizmine de önemli katkı sağlaması beklenen organizasyon, Adıyaman'ın tanıtımı açısından büyük bir potansiyel taşıyor. Yerel esnafın da yoğun ilgiden olumlu yönde etkilendiği gözlemleniyor.

'ADIYAMAN'DAKİ DEĞİŞİMİ GÖRMEK GURUR VERİCİ'

Borusan Otomotiv Motosiklet Marka Müdürü Başarı Erbaş, festivalin sadece bir etkinlik olmadığını, aynı zamanda bir dönüşümün göstergesi olduğunu vurguladı. Deprem sonrası Adıyaman'da bu hareketliliği görmenin kendileri için çok anlamlı olduğunu belirten Erbaş, özellikle motosiklet kullanıcılarının kask kullanımındaki bilinç düzeyinin dikkat çekici olduğunu ifade etti.

Honda Türkiye'den Evren Baykara ise festivalin her geçen yıl büyüdüğünü belirterek, Adıyaman'daki ilginin birçok şehirdeki organizasyonların üzerinde olduğunu söyledi. Baykara, amaçlarının motosiklet bilincini artırmak ve güvenli sürüş kültürünü yaygınlaştırmak olduğunu vurguladı.

KATILIMCILARDAN TAM NOT

Adana'dan festivale katılan Yoldaşlar Motosiklet Kulübü üyeleri, organizasyona hayran kaldıklarını dile getirdi. Orhan Keren, etkinliğin profesyonel şekilde organize edildiğini belirtirken, Mustafa İyiş ise 'Burası bize enerji veriyor, insanı gençleştiriyor' sözleriyle festivalin atmosferini özetledi.

MOTOFEST 2026, yalnızca motosiklet tutkunlarını bir araya getirmekle kalmadı; aynı zamanda Adıyaman'ın sosyal, kültürel ve turistik değerine de önemli katkı sundu. Büyük ilgi gören festivalin önümüzdeki yıllarda geleneksel hale gelerek Türkiye'nin en önemli motosiklet etkinliklerinden biri olması bekleniyor.