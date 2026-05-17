İzmir'de Güzelbahçe Belediyesi Gençlik Kulübü tarafından, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Gençler Atatürk İçin Koşuyor' yarışması gençlerin yoğun coşku ve heyecanıyla gerçekleştirildi. Gençlerin Atatürk'e olan bağlılığını ve sporun birleştirici gücünü yansıtan etkinlikte, kızlar ve erkekler iki ayrı kategoride yarıştı.

İZMİR (İGFA) - İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde düzenlenen etkinliğe Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyrek, AK Parti Güzelbahçe İlçe Başkanı Halil Durankuş, belediye meclis üyeleri ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Aydın Uyanık katıldı.

Program, sporcuların ısınma hareketleriyle başladı. Ardından yarış startının verilmesiyle birlikte genç kızlar ve genç erkekler yarışmaları gerçekleştirildi. Genç kızlar kategorisinde Sudenaz Acı birinci olurken, Feyza Dağcılar ikinci, Şevin İğircik ise üçüncü oldu. Genç erkekler kategorisinde ise Muammer Dalaz birincilik elde ederken, Eren Nazlılar ikinci, Savaş Çınar Güroğlu üçüncü oldu.

Yarışmaya katılan gençleri tek tek tebrik eden Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, 19 Mayıs'ın Türk gençliği için taşıdığı öneme dikkat çekerek, '19 Mayıs bizim için çok kıymetli. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu ülkeyi gençlere emanet etti. Bugün burada sabahın erken saatlerinde bir araya gelen gençlerimiz, 'Bu ülke bize emanet' diyerek Atatürk'ün izinde olduklarını gösterdi. Katılan tüm gençlerimizin alnından öpüyorum. Bu ülkenin geleceği sizlersiniz. Aydınlık yarınları sizler inşa edeceksiniz. Hepiniz çok iyi yarıştınız. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun' diye konuştu.

Güzelbahçe İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Aydın Uyanık ise organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek gençlerin bayramını kutladı ve vatandaşları 19 Mayıs törenlerine davet etti. Güzelbahçe Belediyesi Gençlik Merkezi Sorumlusu Şeyda Çiftçi ise gençlerin Atatürk'ün izinde yürümeye devam edeceğini vurgulayarak, 'Biz gençler aydınlığa her zaman koşmaya devam edeceğiz' dedi.

Yarışmada birincilik elde eden genç sporculardan Genç Kızlar.Kategorisi Birincisi Sudenaz Acı, 'Atatürk için koştum ve birinci oldum. Çok mutluyum. Ailemi gururlandırdığım için de ayrıca mutluyum' deerken, Genç Erkekler Kategorisi Birincisi Muammer Dalaz ise, 'Bugün Atatürk için koştum ve birinci oldum. Kendimle gurur duyuyorum. Bu etkinliği düzenleyen biz gençleri bir araya getirenlere teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

Yarışmada dereceye giren sporculara çeşitli ödüller protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Birincilere çeyrek altın, ikincilere Media Markt hediye çeki, üçüncülere ise Decathlon hediye çeki verildi. Dereceye giren tüm gençlere ayrıca Türk Bayrağı hediye edildi. Program günün anısına çekilen toplu hatıra fotoğrafıyla sona erdi.