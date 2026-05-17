Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ilk kez düzenlenen TGF Cumhurbaşkanlığı Golf Kupası'nda 390 sporcu mücadele ederken, ödüller düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Golf Federasyonu tarafından bu yıl ilk kez organize edilen TGF Cumhurbaşkanlığı Golf Kupası Ödül Töreni, geniş katılımla gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen organizasyonda, farklı yaş gruplarından toplam 390 sporcu sahaya çıkarak dereceye girebilmek için mücadele etti.

Ödül törenine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül, protokol üyeleri ve çok sayıda sporsever katıldı.

Törende dereceye giren sporculara ödülleri takdim edilirken, İstanbul Valisi Davut Gül sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Organizasyonun, Türkiye'de golf sporunun yaygınlaşması ve genç sporcuların desteklenmesi açısından önemli bir adım olduğu ifade edildi.