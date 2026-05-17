TRABZON (İGFA) - Ampute Futbol Süper Ligi'nin 23. haftasında deplasmanda Konya Ampute Futbol Takımı'nı 2-0 mağlup ederek puanını 52'ye yükselten Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Kulübü, ligi üçüncü sırada tamamlamayı garantiledi.

Sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılan Trabzon ekibi, puanını 52'ye yükselterek bitime 3 hafta kala ligi üçüncü sırada bitirmeyi garantiledi. Türkiye Kupası'nda da yarı finale yükselen bordo-mavililer, 20 Haziran'da İstanbul'da oynanacak karşılaşmayı kazanarak finale yükselmeyi hedefliyor.

KUPA SÖZÜMÜZÜ YERİNE GETİRDİK

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Kulübü Antrenörü Faruk Kuduban, elde edilen başarının kendileri için önemli olduğunu belirterek, 'Ampute Süper Ligi'nde üçüncülüğü garantiledik. Türkiye Kupası'nda da yarı finale yükseldik. Türkiye Kupası öncesinde üçüncülük kupasını alarak moral kazandık. Hedefimiz Türkiye Kupası'nda da finale yükselmek. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Metin Genç'e verdiğimiz kupa sözünü yerine getirdik. İnşallah ikinci kupa da Türkiye Kupası'ndan gelecek' ifadelerini kullandı.