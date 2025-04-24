İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlediği “Bir Varmış Bir Yokmuş Çocuklar Şarkı Söylermiş” anlatımlı konser büyük ilgi gördü. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay da şarkılara eşlik ederek çocukların bayram coşkusunu paylaştı. İZMİR (İGFA) - İzmir'de, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusu İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği etkinliklerle tüm gün sürdü.

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde ise “Bir Varmış Bir Yokmuş Çocuklar Şarkı Söylermiş” konser ve masal anlatımı büyük ilgi gördü. Çocuklar; İzmir Büyükşehir Belediyesi Çoksesli Çocuk Koroları, koro şefi Türker Barmanbek ve anlatıcı Didem Tarlalı eşliğinde sevilen masallar ve şarkılarla bayramın tadını doyasıya çıkardı. Bayrama özel konseri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Altan İnanç, bürokratlar ve çocukların velileri de takip etti.

TUGAY: HEPİMİZE DÜŞEN GÖREVLER VAR

Çocukların bayramını kutlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Özellikle çocuklara armağan edilmiş bir bayram dünyada başka bir ülkede yok. Atatürk'ün bir bayramı çocuklara, bir bayramı gençlere armağan etmiş olmasının elbette derin bir anlamı var. Çocuklarımız bugünü gönüllerince, en mutlu dakikalarla geçirsinler diye herkes çaba gösteriyor. Ama büyüklerimize düşen görevler de var. Güvenli, sevgi dolu, geleceğin aydınlık olduğu bir ülke için büyüklerin çalışması lazım. Gerektiğinde haksızlıklara karşı ayağa da kalkması, emek harcaması lazım. Emeksiz bu dünyada hiçbir şey olmuyor. Ben büyük ve güzel millete; cesur olmayı, akıllı olmayı, çalışkan olmayı yakıştırıyorum. Çocuklarımızın da böyle büyükleri hak ettiğini düşünüyorum. O yüzden çocuk bayramı deyip sadece onların mutlu olması değil, aynı zamanda onların geleceklerinin de aydınlık olması için hepimize düşen görevler var. Son 10 yılda sadece Türkiye'de 700'ün üzerinde çocuk, işçi olarak çalışırken hayatını kaybetmiş. Yaşadığımız kötü olayların hepsinden bütün milletçe sorumlu olduğumuzu unutmayalım. Herkesin yapacak bir şeyi var ve onu yapmanın tam zamanıdır” şeklinde konuştu.

Konser sonunda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve tüm salon ellerinde Türk bayraklarıyla 23 Nisan şarkısı söyledi.