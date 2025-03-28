İzmir'de Ramazan Bayramı öncesinde Bornova Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı, ilçedeki mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışmalarını tamamladı.İZMİR (İGFA) - İzmir'de Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanı Ali Kemal Elitaş, ekiplerin çalışmalarını yerinde inceledi.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, bayramların anma ve hatırlama günleri olduğunu vurgulayarak, "Bayram arifesindeyiz. Vatandaşlarımız, merhum yakınlarının mezarlarını ziyaret ediyor. Biz de mezarlıklarımızı onlara yakışır hale getirmek için çalışıyoruz. Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanımız ve ekibi ile Bornova Belediyesi’nin fen işleri, park bahçeler ve temizlik ekipleri sahada yoğun bir çalışma yürüttü. Dileriz ki, arife günü ve bayramda yapılan kabir ziyaretleri vatandaşlarımızın içine siner. Bizler, merhum vatandaşlarımıza ve onların aziz hatıralarına gerekli hizmeti sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanı Ali Kemal Elitaş, İzmir’in tüm ilçelerinde benzer çalışmaların yapıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı: “İzmir’in 30 ilçesinde bayram öncesi kapsamlı bir çalışma yürüttük. Bornova’da Kokluca Mezarlığı’ndan Eski Bornova Mezarlığı’na kadar tüm mezarlıklarımızda detaylı temizlik ve bakım yapıldı. Bornova Belediyesi ile el ele vererek vatandaşlarımızın huzur içinde kabir ziyaretlerini yapabilmesi için çalıştık. Herkese iyi bayramlar diliyoruz”