İZSU Genel Müdürlüğü, kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle alınacak tedbirler kapsamında 6 Ağustos 2025 tarihi itibariyle su tüketiminin yoğun olduğu 5 bölgede gece saat 23.00 ile sabah 05.00 arasında planlı ve dönüşümlü su kesintilerinin başlayacağını duyurdu.İZMİR (İGFA) - İZSU Genel Müdürlüğü, İzmir genelinde su kaynaklarındaki azalma dolayısıyla 6-21 Ağustos tarihlerinde yapılacak planlı kesintilere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Küresel iklim krizi ve yetersiz yağışlar dolayısıyla İzmir’in su kaynakları kritik seviyelere gerilediğinin altı çizilen açıklamada, yüzeysel kaynaklarımız olan barajlarda rezervler tükenme noktasına gelmiş, yeraltı su kaynaklarında (derinkuyular) ise düşen yeraltı su seviyesi nedeniyle verim ve kapasitenin azaldığı belirtildi.

İZSU Genel Müdürlüğü olarak; yeni kuyu açma, mevcut kuyuların rehabilitasyonu, su üretimini artırma ve tasarruf çağrıları gibi pek çok önlem hayata geçirildiği belirtilirken, mevcut koşullar dolayısıyla su tüketiminin kısıtlanmasının zorunluluk haline geldiği ve bu nedenle, 6 Ağustos'tan itibaren İzmir genelinde gece saatlerinde, planlı ve dönüşümlü su kesintilerine başlanacağı belirtildi.

06 – 21 Ağustos 2025 tarihleri arasında uygulanacak su kesinti programı şu şekilde belirlendi:

Kesintiler, 5 bölge halinde planlandı; altyapı durumu, şebeke bağlantıları ve tüketim yoğunluğu dikkate alınarak belirlendi.

BÖLGE 1 / İLÇELER: BAYRAKLI, KONAK, GAZİEMİR

Kesinti Günleri ve Saatleri:

06 Ağustos Çarşamba 23:00 – 07 Ağustos Perşembe 05:00

11 Ağustos Pazartesi 23:00 – 12 Ağustos Salı 05:00

16 Ağustos Cumartesi 23:00 – 17 Ağustos Pazar 05:00

Mahalleler:

Bayraklı: 75. Yıl, Alpaslan, Cengizhan, Çay, Çiçek, Doğançay, Emek, Fuat Edip Baksı, Gümüşpala, Körfez, Muhittin Erener, Org. Nafiz Gürman, Onur, Postacılar, Refik Şevket İnce, Soğukkuyu, Yamanlar

Konak: 1. Kadriye, 19 Mayıs, 2. Kadriye, 26 Ağustos, Anadolu, Atamer, Boğaziçi, Cengiz Topel, Çınartepe, Çimentepe, Duatepe, Emir Sultan, Ferahlı, Güzelyurt, Hasan Özdemir, Huzur, Kocatepe, Levent, Mehmet Akif, Mehtap, Murat, Saygı, Selçuk, Trakya, Ulubatlı, Vezirağa, Yavuz Selim, Zafertepe, Zeybek

Gaziemir: Aktepe, Atatürk, Atıfbey, Beyazevler, Binbaşı Reşat Bey, Dokuz Eylül, Emrez, Fatih, Gazi, Gazikent, Hürriyet, Irmak, Menderes, Sevgi, Yeşil, Zafer

BÖLGE 2 / İLÇELER: KARŞIYAKA, ÇİĞLİ

Kesinti Günleri ve Saatleri:

07 Ağustos Perşembe 23:00 – 08 Ağustos Cuma 05:00

12 Ağustos Salı 23:00 – 13 Ağustos Çarşamba 05:00

17 Ağustos Pazar 23:00 – 18 Ağustos Pazartesi 05:00

Mahalleler:

Karşıyaka: Aksoy, Alaybey, Atakent, Bahariye, Bahçelievler, Bahriye Üçok, Bostanlı, Cumhuriyet, Dedebaşı, Demirköprü, Donanmacı, Fikri Altay, Goncalar, İmbatlı, İnönü, Mavişehir, Mustafa Kemal, Nergiz, Şemikler, Tersane, Tuna, Yalı

Çiğli: Ahmet Efendi, Ahmet Taner Kışlalı, Ataşehir, Aydınlıkevler, Balatçık, Cumhuriyet, Çağdaş, Çamlıkent (Evka-2), Evka-6, Güzeltepe, Kaklıç, Köyiçi, Küçük Çiğli, Maltepe, Mustafa Kemal, İnönü, Sasalı Merkez, Şirintepe, Yakakent, 29 Ekim, 30 Ağustos, 9 Eylül, Atatürk, Egekent, Esentepe, Evka-5, Gazi Mustafa Kemal, Harmandalı, İstiklal, İzkent, Uğur Mumcu, Yeni

BÖLGE 3 / İLÇELER: BUCA, KARABAĞLAR, BORNOVA (GÖKDERE), KARŞIYAKA (ÖRNEKKÖY)

Kesinti Günleri ve Saatleri:

08 Ağustos Cuma 23:00 – 09 Ağustos Cumartesi 05:00

13 Ağustos Çarşamba 23:00 – 14 Ağustos Perşembe 05:00

18 Ağustos Pazartesi 23:00 – 19 Ağustos Salı 05:00

Mahalleler:

Buca: 29 Ekim, Adatepe, Akıncılar, Atatürk, Aydoğdu, Barış, Buca Koop, Buca OSB, Cumhuriyet, Çağdaş, Çaldıran, Çamlık, Çamlıkule, Çamlıpınar, Dicle, Doğanlar, Dumlupınar, Efeler, Fırat, Gaziler, Göksu, Hürriyet, İnkılap, İnönü, İzkent, Karanfil, Kaynaklar Merkez, Kozağaç, Kuruçeşme, Laleli, Menderes, Murathan, Mustafa Kemal, Seyhan, Şirinkapı, Ufuk, Vali Rahmi Bey, Yaylacık, Yenigün, Yeşilbağlar, Yıldız, Yıldızlar, Yiğitler, Zafer

Karabağlar: Abdi İpekçi, Ali Fuat Erden, Aydın, Bahriye Üçok, Barış, Cennetçeşme, Devrim, Emrez, Gazi, Günaltay, İhsan Alyanak, Kibar, Limontepe, Metin Oktay, Özgür, Peker, Sevgi, Uğur Mumcu, Umut, Uzundere, Yaşar Kemal, Yunus Emre, Yurtoğlu, Yüzbaşı Şerafettin

Bornova: Gökdere

Karşıyaka: Latife Hanım, Örnekköy, Yamanlar, Zübeyde Hanım

BÖLGE 4 / İLÇELER: BORNOVA, BAYRAKLI, ALTINDAĞ, PINARBAŞI

Kesinti Günleri ve Saatleri:

09 Ağustos Cumartesi 23:00 – 10 Ağustos Pazar 05:00

14 Ağustos Perşembe 23:00 – 15 Ağustos Cuma 05:00

19 Ağustos Salı 23:00 – 20 Ağustos Çarşamba 05:00

Mahalleler: Bayraklı: Manavkuyu, Mansuroğlu, Osmangazi

Bornova: Atatürk, Barbaros, Birlik, Çamiçi, Çamkule, Çınar, Doğanlar, Egemenlik, Eğridere, Ergene, Erzene, Evka-3, Evka-4, Gazi Osman Paşa, Gürpınar, Işıklar, İnönü, Karacaoğlan, Kavaklıdere, Kazımdirik, Kemalpaşa, Kızılay, Koşukavak, Laka, Meriç, Merkez, Mevlana, Naldöken, Rafetpaşa, Serintepe, Tuna, Ümit, Yeşilçam, Yeşilova, Yıldırım Beyazıt, Yunus Emre, Zafer

BÖLGE 5 / İLÇELER: BALÇOVA, NARLIDERE, GÜZELBAHÇE, KONAK, KARABAĞLAR (KISMEN)

Kesinti Günleri ve Saatleri:

10 Ağustos Pazar 23:00 – 11 Ağustos Pazartesi 05:00

15 Ağustos Cuma 23:00 – 16 Ağustos Cumartesi 05:00

20 Ağustos Çarşamba 23:00 – 21 Ağustos Perşembe 05:00

Mahalleler:

Balçova: Bahçelerarası, Eğitim, Fevzi Çakmak, İnciraltı, Korutürk, Onur, Teleferik, Çetin Emeç

Narlıdere: 2. İnönü, Altıevler, Atatürk, Çamtepe, Çatalkaya, Huzur, Ilıca, Limanreis, Narlı, Sahilevleri, Yenikale

Güzelbahçe: Atatürk, Çamlı, Çelebi, Kahramandere, Küçükkaya, Maltepe, Mustafa Kemal Paşa, Siteler, Yaka, Yalı, Yelki

Konak: Göztepe, Alsancak, Mersinli, Kültür, Yenişehir, Zeytinlik, Çankaya, Güzelyalı ve diğer mahalleler (tam liste için ek listeye bakınız)

Karabağlar: Adnan Süvari, Aşık Veysel, Bahar, Basın Sitesi, Bozyaka, Doğanay, Esenlik, Gülyaka, Kazım Karabekir, Maliyeciler, Refet Bele, Reis, Salih Omurtak, Şehitler, Tahsin Yazıcı, Vatan, Üçkuyular