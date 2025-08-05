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Minik çevreciler “Plastiksiz Gelecek” için buluştu

DSİ 1. Bölge Müdürlüğü’nün sosyal medya paylaşımında, “Toprağa can suyu olacak yatırımları kararlılıkla hayata geçiriyoruz” ifadelerine yer verilerek, Kocakırdere Göleti’nin tarımsal sulama ve bölge ekonomisine katkısına vurgu yapıldı.

Bölge Müdürü İnan Gündüz ve beraberindeki teknik heyet, inşaat sahasını ziyaret ederek yürütülen çalışmaları inceledi.

Devlet Su İşleri (DSİ) 1. Bölge Müdürü İnan Gündüz, Osmangazi ilçesindeki Kocakırdere Göleti inşaat sahasında incelemelerde bulundu. Teknik heyetle birlikte yürütülen çalışmaları yerinde değerlendiren Gündüz, projenin ilerleyişi hakkında bilgi aldı. BURSA (İGFA) - Bursa’nın Osmangazi ilçesinde yapımı devam eden Kocakırdere Göleti inşaatı, DSİ 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yakından takip ediliyor.

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