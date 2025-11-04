İzmir'de kent içi ulaşımın ana damarlarından birini oluşturan metro hattında geceleri, sabaha kadar süren yoğun bir bakım çalışması yürütülüyor. Son seferin ardından mesaiye başlayan bakım ekipleri hat güvenliğini sağlamak için yaklaşık 400 metre ray değişimi yaptı. Bu yılın sonuna kadar 700 metre daha rayın değiştirileceği belirtildi.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, konforlu, güvenli ve sürdürülebilir ulaşım için çalışmalarını sürdürüyor. 24 istasyon ve 27 kilometrelik hat üzerinde yolcu taşıyan kent ulaşımının can damarı İzmir Metro AŞ seferlerin bittiği gece saatlerinde rayların bakımını ve değişimini yapıyor. Makas değişimi, taşlama gibi çalışmalar sabahın ilk ışıklarına kadar tamamlanıp hat sefere hazır hale getiriliyor.

700 METRE CİVARINDA RAY DEĞİŞECEK

Hatta toplam 400 metre ray değişimi yapıldı. Yılın sonuna kadar 700 metre civarında ray değişimi hedefleniyor. Ayrıca Fahrettin Altay makas takımlarının tümü de değiştirilecek. Çalışmaların 2026 senesinde de devam etmesi hedefleniyor.

'GECE 10-15 KİŞİLİK HAT EKİBİ ÇALIŞIYOR'

Hat bakımından sorumlu İzmir Metro AŞ Hat ve Yapılar Şefi Arda Ege Taşkıran, çift vardiya çalıştıklarını belirterek, 'Gündüz trenlerimiz seferde olduğu için ağır bakım çalışmalarını hattımızda enerji olduğundan gerçekleştiremiyoruz. Enerji kesildikten sonra, gece saatlerinde 04.30'a kadar hatta çalışma zamanımız kalıyor. Bu sürede gece 10-15 kişilik hat ekibi çalışıyor. Gece ağır bakım çalışmaları, planlı bakım çalışmaları, revizyonlar, ray değişimleri, makas değişimleri, düzenleme, kaynak, taşlama çalışmalarımız devam ediyor' dedi.

'2025 BİZİM İÇİN YOĞUN BİR SENE OLDU'

Ray bakımı ve değişimlerin süreceğini ifade eden Taşkıran, '2025 bizim için hareketli bir sene oldu. Hattımızda 400 metre civarında ray değişimimiz oldu. Değişen makaslarımız var, makas göbeklerimiz, makas dillerimiz yedekleriyle değişti. Hattımızın çoğu kesiminde makineli taşlama çalışmalarımız oldu. Her gece bakım planımız doğrultusunda revizyon ve bakımlarımızı gerçekleştiriyoruz. 2025'in son çeyreğinde planlı bir ray bakım çalışmamız var, raylarımız geldi. Bu yıl bitmeden bir çalışma yapmayı planlıyoruz 700 metre civarında rayımız değişecek. Devamında Fahrettin Altay bölgesinde 4 makasımızı değiştirmeyi planlıyoruz' şeklinde konuştu.