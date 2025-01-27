İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ ve İzgi Fuarcılık organizatörlüğünde, 4M Fuarcılık iş birliğinde üçüncü kez düzenlenecek IMATECH – 3. Endüstriyel Üretim Teknolojileri Fuarı, 2025 yılında da makine sektörünün en büyük buluşmalarından olacak.İZMİR (İGFA) - IMATECH-Endüstriyel Üretim Teknolojileri Fuarı, bu yıl 20-23 Şubat tarihlerinde üçüncü kez ziyaretçilerini ağırlayacak.

Fuar; endüstriyel üretim teknolojilerinde yenilikleri keşfetmek, uluslararası iş birliklerini güçlendirmek ve sektördeki son gelişmeleri takip etmek isteyen tüm profesyonelleri Fuar İzmir’de bir araya getirecek.

Fuarda; takım tezgâhları, CNC ve lazer makineleri, endüstriyel robotlar, kaynak teknolojileri, markalama, otomasyon sistemleri gibi geniş bir ürün yelpazesiyle birçok farklı alandan geleceğin fabrikaları için ihtiyaç duyulan tüm endüstriyel sistemler bir arada sunulacak.

İkili görüşmeler ile ticari anlaşmalara imza atılacak Fuar’da, çok sayıda makinenin satışının da gerçekleştirilmesi bekleniyor.

İzmir’in yanı sıra özellikle Ankara, Aydın, Bursa, İstanbul, Kocaeli, Konya ve Manisa gibi sanayi şehirlerinden büyük ilginin olduğu Fuar’a Türkiye’nin dört bir yanından ticaret odalarının ve organize sanayi bölgelerinden heyetlerin de katılım göstermesi bekleniyor. IMATECH’e bu yıl Bosna Hersek Ticaret Odası, Kosova İş adamları Derneği ve Sırbistan Užice Ticaret Odası ile yapılan iş birlikleriyle bu bölgelerden önemli alım heyetleri gelecek. Fuar’a ayrıca Bosna Hersek, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, İran, Kuveyt, Kosova, Mısır, Moldova, Polonya, Romanya, Rusya, Sırbistan, Suudi Arabistan ve Ukrayna gibi ülkelerden yoğun bir profesyonel ziyaretçi katılımı bekleniyor.